Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek başvuru yapılıyor! 7.200 TL ödeme müjdesi... Paralar bu Cuma hesapta!

Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamı genişledi. Buna göre çalışanlar ve emekliler de bu uygulamadan yararlanabilecek. Başktan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği sosyal yardım ödemelerine bir yenisi daha eklendi. Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine 7.200 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ödeme tarihlerini de duyurdu. Buna göre 29 Temmuz 2022 Cuma günü paralar hesaplara geçecek. Peki kimler başvurabilir? Aile Destek Programı şartları neler?