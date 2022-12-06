Tüm gözler yarında! 2023 asgari ücrette son viraj! 4 KRİTİK ŞEMA masada! Enflasyon oranıyla 2023 ZAM ATAĞI gelecek!

BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKAN BİLGİN'DEN PEŞ PEŞE ASGARİ ÜCRET MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yarın gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesi işçi ve işverenler arasındaki mutabakatın önemine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücrette işverenlerle anlayış içinde hareket ettik. Son dönemde asgari ücret tespitinden vergi dilimlerinin belirlenmesine kadar işverenlerimizle iş birliği yaptık.

'İŞVEREN VE DEVLET GEREKEN FEDAKARLIKLARI YAPACAKTIR'

Hepimizin malumu olduğu üzere işçi işveren kesimi arasındaki diyalog güçlü olmadığı, ilişkiler sağlıklı yürümediği zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır. Çünkü çalışma hayatının bir tarafında işçiler, diğer tarafında işverenler bulunmakta, devlet de her iki tarafın beklentilerini ve çıkarlarını gözeten bir konumla bu denklemde yerini almaktadır.

Asgari ücret gibi konularda işveren ve devlet olarak gereken fedakarlıkları yaparak çalışanların refahını ne kadar iyi korursak ortak hedeflere ulaşabiliriz. Masada bu konularımız var, süratle bitireceğiz."

"ORTALAMAYI YUKARI TAŞIYAN ASGARİ ÜCRET POLİTİKASI İZLİYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise 'Asgari ücret temel ücret oldu' diye bir eleştiri var. Asgari ücretli oranı yüzde 37 civarında. Bilgisizliğe dayanan bir eleştiri" diye konuştu. Bakan Bilgin reel ücretlere etkisine dikkat çekerek, "Biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretler de nominal ücretler de o düzeyde yeniden ayarlanıyor. Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim" açıklamasında bulundu.