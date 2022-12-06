Tüm gözler yarında! 2023 asgari ücrette son viraj! 4 KRİTİK ŞEMA masada! Enflasyon oranıyla 2023 ZAM ATAĞI gelecek!
Vatandaşların ilgiyle takip ettiği asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları gerçekleşecek. Asgari ücret için yapılacak zam pazarlığı, yeni haftada başlamış olacak.7 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesinde, hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken asgari ücret açıklaması geldi. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? İşte son durum ve açıklamalar...
Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürerken tespit komisyonun toplanacağı tarihler belli oldu.. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği 2023 asgari ücret zammı, yeni yıl öncesinde belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapacağı 3 toplantının ardından asgari ücrette yeni tutarı belirleyecek. Kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla yeni rakam ortaya çıktı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yarın gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. İşte 2023 asgari ücret için son gelişmeler...
ASGARİ ÜCRET 2023 İÇİN MARATON BAŞLADI
Asgari ücret maratonu 1 Aralık 2022'de fiilen başladı. Bu tarihte işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ, işveren tarafını temsilen TİSK ile hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri toplanarak asgari ücret için toplantı takvimini belirledi. Buna göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7-14 Aralık tarihinde toplanacak.
TİSK Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKAN BİLGİN'DEN PEŞ PEŞE ASGARİ ÜCRET MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yarın gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesi işçi ve işverenler arasındaki mutabakatın önemine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:
"Asgari ücrette işverenlerle anlayış içinde hareket ettik. Son dönemde asgari ücret tespitinden vergi dilimlerinin belirlenmesine kadar işverenlerimizle iş birliği yaptık.
'İŞVEREN VE DEVLET GEREKEN FEDAKARLIKLARI YAPACAKTIR'
Hepimizin malumu olduğu üzere işçi işveren kesimi arasındaki diyalog güçlü olmadığı, ilişkiler sağlıklı yürümediği zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır. Çünkü çalışma hayatının bir tarafında işçiler, diğer tarafında işverenler bulunmakta, devlet de her iki tarafın beklentilerini ve çıkarlarını gözeten bir konumla bu denklemde yerini almaktadır.
Asgari ücret gibi konularda işveren ve devlet olarak gereken fedakarlıkları yaparak çalışanların refahını ne kadar iyi korursak ortak hedeflere ulaşabiliriz. Masada bu konularımız var, süratle bitireceğiz."
"ORTALAMAYI YUKARI TAŞIYAN ASGARİ ÜCRET POLİTİKASI İZLİYORUZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise 'Asgari ücret temel ücret oldu' diye bir eleştiri var. Asgari ücretli oranı yüzde 37 civarında. Bilgisizliğe dayanan bir eleştiri" diye konuştu. Bakan Bilgin reel ücretlere etkisine dikkat çekerek, "Biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretler de nominal ücretler de o düzeyde yeniden ayarlanıyor. Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim" açıklamasında bulundu.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
4 PARAMETRE
Komisyonun çalışmalarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi ve işverenler ile yaptığı beklenti araştırmasının sonuçları önemli bir veri olacak. İşçiler için aylık asgari geçim tutarı da hesaplanarak komisyona taşınacak. Ancak en önemli parametreyi enflasyon verileri oluşturulacak. Gerçekleşen ve hedef enflasyon verileri değerlendirilirken, buna bir refah payı da eklenecek. Yeni asgari ücretin ne kadar artacağı, ne kadar süre ile geçerli olacağı, vergi-prim gibi destekler olup olmayacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonrasında belli olacak.
ENFLASYONA BAKILIRSA
Kasım ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 84.39 olarak gerçekleşti. Halen net asgari ücret 5 bin 500 lira 35 kuruş.
Yüzde 84.39 olan yıllık enflasyon Ocak ayındaki 4 bin 253 lira 40 kuruş olan ücrete yansıtılırsa bu durumda 7 bin 842 lira seviyesinde bir tutara ulaşılacak. Buna da örneğin 10 puan refah payı eklenirse yeni asgari ücret 8 bin 268 lira seviyesine ulaşabilecek.
Eğer halen 5 bin 500 lira 35 kuruş olan asgari ücrete yıllık yüzde 84.39'luk enflasyon oranı yansıtılarak yeni ücret belirlenirse 10 bin 142 lira seviyesi görülebilecek.
Bir diğer formül ise Temmuz artışı dikkate alınarak enflasyon oranının yansıtılması ve buna da bir refah payı eklenmesi şeklinde. Temmuz'da asgari ücrete yaklaşık yüzde 30'luk bir artış yapılmıştı. Bu artış dikkate alınarak yüzde 84.39'luk yıllık enflasyon oranı yansıtılırsa asgari ücret yüzde 54.39 artışla 5 bin 500 liradan 8 bin 491 liraya ulaşacak. Bunun üzerine de refah payı eklenecek. Örneğin; 10 puan ekleme yapılırsa asgari ücret 9 bin 42 lirayı bulacak.