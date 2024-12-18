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Sosyal yardımlarda miktar değişti: 9.077 TL alana 2025 Ocak'ta %12.18'lik zam! Evde bakım, dul-yetim, 65 yaş, engelli aylığı...

2025 yılına yaklaşırken memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak Ocak zammı yalnızca maaşları değil sosyal destek ödemelerini de etkileyecek. Özellikle yaşlılara, engellilere, hastalara ve yakınlarına yapılan destek ödemeleri memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yeniden hesaplanacak. İşte yeni hesaplarla sosyal yardım ödemeleri.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 07:46 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 07:46
Sosyal yardımlarda miktar değişti: 9.077 TL alana 2025 Ocak’ta %12.18’lik zam! Evde bakım, dul-yetim, 65 yaş, engelli aylığı...

Devlet 2025 yılı itibariyle sosyal desteklerde önemli artışlara gidiyor. Ocak ayında memur maaş katsayısındaki artış pek çok sosyal yardım ödemesine de yansıyacak. Enflasyon tahminleri doğrultusunda, bu yardımların tutarları 10.4 ila 12.18 arasında artacak.

Sosyal yardımlarda miktar değişti: 9.077 TL alana 2025 Ocak’ta %12.18’lik zam! Evde bakım, dul-yetim, 65 yaş, engelli aylığı...

65 Yaş Aylığı: Artışla 4.616 TL'ye Yükseliyor

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ödenen aylık, mevcut 4.181 TL'den yüzde 10.4'lük artışla 4.616 TL'ye çıkacak. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre bu rakam 4.652 TL'ye, enflasyon anketlerine göre ise 4.677 ile 4.690 TL arasında değişebilir.

Sosyal yardımlarda miktar değişti: 9.077 TL alana 2025 Ocak’ta %12.18’lik zam! Evde bakım, dul-yetim, 65 yaş, engelli aylığı...

Evde Bakım Aylığı: 10.022 TL'ye Yükseliyor

Bakıma muhtaç yaşlılar ve engellilere sağlanan evde bakım desteği de artacak. Şu an 9.077 TL olan ödeme, yüzde 10.4'lük zamla 10.022 TL seviyesine yükselecek. Merkez Bankası'nın tahminine göre bu ödeme 10.099 TL'ye, anket sonuçlarına göre ise 10.155 TL ile 10.183 TL arasında olabilecek.

Sosyal yardımlarda miktar değişti: 9.077 TL alana 2025 Ocak’ta %12.18’lik zam! Evde bakım, dul-yetim, 65 yaş, engelli aylığı...

Engelli Aylığı: 3.685 TL Olacak

18 yaşından küçük engelliler ve yüzde 40-69 engelli olan vatandaşların yakınlarına ödenen aylık da artacak. Şu an 3.338 TL olan ödeme, yüzde 10.4'lük artışla 3.685 TL'ye ulaşacak. Merkez Bankası'nın tahminine göre bu rakam 3.713 TL, enflasyon anketlerine göre ise 3.734 TL ile 3.744 TL arasında olacak.

Sosyal yardımlarda miktar değişti: 9.077 TL alana 2025 Ocak’ta %12.18’lik zam! Evde bakım, dul-yetim, 65 yaş, engelli aylığı...

Kronik Hastalar İçin Yardım: 10.022 TL'ye Çıkacak

Tüberküloz ve SSPE hastalarına yapılan yardım da artacak. Şu an 9.077 TL olan ödeme, yüzde 10.4'lük zamla 10.022 TL'ye yükselecek. Merkez Bankası'nın tahminine göre bu ödeme 10.099 TL, anket sonuçlarına göre ise 10.155 TL ile 10.183 TL arasında olacak.

Sosyal yardımlarda miktar değişti: 9.077 TL alana 2025 Ocak’ta %12.18’lik zam! Evde bakım, dul-yetim, 65 yaş, engelli aylığı...

Çocuk Destek Ödemeleri: Artışlarla Daha Fazla Destek

Ailelere yönelik çocuk destek ödemelerinde de önemli artışlar yaşanacak. Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğrenim düzeyindeki çocuklar için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de zamlanacak.

Sosyal yardımlarda miktar değişti: 9.077 TL alana 2025 Ocak’ta %12.18’lik zam! Evde bakım, dul-yetim, 65 yaş, engelli aylığı...

Örneğin, okul öncesi çocuk için 4.312 TL olan ödeme, yüzde 10.4'lük artışla 4.760 TL'ye çıkacak. Anket sonuçlarına göre ise bu rakam 4.652 TL ile 4.690 TL arasında değişebilir.

Sosyal yardımlarda miktar değişti: 9.077 TL alana 2025 Ocak’ta %12.18’lik zam! Evde bakım, dul-yetim, 65 yaş, engelli aylığı...

Çocuk Destek Ödemeleri: Yeni Tutarlar

Okul Öncesi Çocuk: 4.312 TL → 4.760 TL (Yüzde 10.4 artış)
İlköğretimde Çocuk: 6.468 TL → 7.140 TL (Yüzde 10.4 artış)

Sosyal yardımlarda miktar değişti: 9.077 TL alana 2025 Ocak’ta %12.18’lik zam! Evde bakım, dul-yetim, 65 yaş, engelli aylığı...

Ortaöğretimde Çocuk: 6.899 TL → 7.616 TL (Yüzde 10.4 artış)
Yükseköğrenimde Çocuk: 7.761 TL → 8.568 TL (Yüzde 10.4 artış)

Sosyal yardımlarda miktar değişti: 9.077 TL alana 2025 Ocak’ta %12.18’lik zam! Evde bakım, dul-yetim, 65 yaş, engelli aylığı...

Sosyal Desteklerden Yararlanmak Artacak

Sosyal desteklerdeki artışlar, vatandaşların alabileceği yardımları daha ulaşılabilir kılacak.

Sosyal yardımlarda miktar değişti: 9.077 TL alana 2025 Ocak’ta %12.18’lik zam! Evde bakım, dul-yetim, 65 yaş, engelli aylığı...

Ayrıca bu desteklerden yararlanabilmek için belirli bir gelir sınırı da güncelleniyor. Yeni asgari ücretle birlikte bu desteklerden faydalanabilmek daha kolay hale gelecek.

Sosyal yardımlarda miktar değişti: 9.077 TL alana 2025 Ocak’ta %12.18’lik zam! Evde bakım, dul-yetim, 65 yaş, engelli aylığı...

Sosyal Desteklerde Enflasyon Etkisi

Sosyal desteklerin kesin rakamları, Aralık ayındaki enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Ancak, enflasyon tahminlerine göre, destek ödemelerinde yapılacak artışlar, özellikle düşük gelirli vatandaşları önemli ölçüde rahatlatacak.