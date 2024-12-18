Sosyal yardımlarda miktar değişti: 9.077 TL alana 2025 Ocak’ta %12.18’lik zam! Evde bakım, dul-yetim, 65 yaş, engelli aylığı...

Devlet 2025 yılı itibariyle sosyal desteklerde önemli artışlara gidiyor. Ocak ayında memur maaş katsayısındaki artış pek çok sosyal yardım ödemesine de yansıyacak. Enflasyon tahminleri doğrultusunda, bu yardımların tutarları 10.4 ila 12.18 arasında artacak.
65 Yaş Aylığı: Artışla 4.616 TL'ye Yükseliyor
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ödenen aylık, mevcut 4.181 TL'den yüzde 10.4'lük artışla 4.616 TL'ye çıkacak. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre bu rakam 4.652 TL'ye, enflasyon anketlerine göre ise 4.677 ile 4.690 TL arasında değişebilir.
Evde Bakım Aylığı: 10.022 TL'ye Yükseliyor
Bakıma muhtaç yaşlılar ve engellilere sağlanan evde bakım desteği de artacak. Şu an 9.077 TL olan ödeme, yüzde 10.4'lük zamla 10.022 TL seviyesine yükselecek. Merkez Bankası'nın tahminine göre bu ödeme 10.099 TL'ye, anket sonuçlarına göre ise 10.155 TL ile 10.183 TL arasında olabilecek.
Engelli Aylığı: 3.685 TL Olacak
18 yaşından küçük engelliler ve yüzde 40-69 engelli olan vatandaşların yakınlarına ödenen aylık da artacak. Şu an 3.338 TL olan ödeme, yüzde 10.4'lük artışla 3.685 TL'ye ulaşacak. Merkez Bankası'nın tahminine göre bu rakam 3.713 TL, enflasyon anketlerine göre ise 3.734 TL ile 3.744 TL arasında olacak.
Kronik Hastalar İçin Yardım: 10.022 TL'ye Çıkacak
Tüberküloz ve SSPE hastalarına yapılan yardım da artacak. Şu an 9.077 TL olan ödeme, yüzde 10.4'lük zamla 10.022 TL'ye yükselecek. Merkez Bankası'nın tahminine göre bu ödeme 10.099 TL, anket sonuçlarına göre ise 10.155 TL ile 10.183 TL arasında olacak.
Çocuk Destek Ödemeleri: Artışlarla Daha Fazla Destek
Ailelere yönelik çocuk destek ödemelerinde de önemli artışlar yaşanacak. Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğrenim düzeyindeki çocuklar için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de zamlanacak.
Örneğin, okul öncesi çocuk için 4.312 TL olan ödeme, yüzde 10.4'lük artışla 4.760 TL'ye çıkacak. Anket sonuçlarına göre ise bu rakam 4.652 TL ile 4.690 TL arasında değişebilir.
Çocuk Destek Ödemeleri: Yeni Tutarlar
Okul Öncesi Çocuk: 4.312 TL → 4.760 TL (Yüzde 10.4 artış)
İlköğretimde Çocuk: 6.468 TL → 7.140 TL (Yüzde 10.4 artış)
Ortaöğretimde Çocuk: 6.899 TL → 7.616 TL (Yüzde 10.4 artış)
Yükseköğrenimde Çocuk: 7.761 TL → 8.568 TL (Yüzde 10.4 artış)
Sosyal Desteklerden Yararlanmak Artacak
Sosyal desteklerdeki artışlar, vatandaşların alabileceği yardımları daha ulaşılabilir kılacak.
Ayrıca bu desteklerden yararlanabilmek için belirli bir gelir sınırı da güncelleniyor. Yeni asgari ücretle birlikte bu desteklerden faydalanabilmek daha kolay hale gelecek.
Sosyal Desteklerde Enflasyon Etkisi
Sosyal desteklerin kesin rakamları, Aralık ayındaki enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Ancak, enflasyon tahminlerine göre, destek ödemelerinde yapılacak artışlar, özellikle düşük gelirli vatandaşları önemli ölçüde rahatlatacak.