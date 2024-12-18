Sosyal yardımlarda miktar değişti: 9.077 TL alana 2025 Ocak’ta %12.18’lik zam! Evde bakım, dul-yetim, 65 yaş, engelli aylığı...

Devlet 2025 yılı itibariyle sosyal desteklerde önemli artışlara gidiyor. Ocak ayında memur maaş katsayısındaki artış pek çok sosyal yardım ödemesine de yansıyacak. Enflasyon tahminleri doğrultusunda, bu yardımların tutarları 10.4 ila 12.18 arasında artacak.

65 Yaş Aylığı: Artışla 4.616 TL'ye Yükseliyor Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ödenen aylık, mevcut 4.181 TL'den yüzde 10.4'lük artışla 4.616 TL'ye çıkacak. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre bu rakam 4.652 TL'ye, enflasyon anketlerine göre ise 4.677 ile 4.690 TL arasında değişebilir.

Evde Bakım Aylığı: 10.022 TL'ye Yükseliyor Bakıma muhtaç yaşlılar ve engellilere sağlanan evde bakım desteği de artacak. Şu an 9.077 TL olan ödeme, yüzde 10.4'lük zamla 10.022 TL seviyesine yükselecek. Merkez Bankası'nın tahminine göre bu ödeme 10.099 TL'ye, anket sonuçlarına göre ise 10.155 TL ile 10.183 TL arasında olabilecek.

Engelli Aylığı: 3.685 TL Olacak 18 yaşından küçük engelliler ve yüzde 40-69 engelli olan vatandaşların yakınlarına ödenen aylık da artacak. Şu an 3.338 TL olan ödeme, yüzde 10.4'lük artışla 3.685 TL'ye ulaşacak. Merkez Bankası'nın tahminine göre bu rakam 3.713 TL, enflasyon anketlerine göre ise 3.734 TL ile 3.744 TL arasında olacak.