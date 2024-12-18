MEMURLARA EK GELİR + KOLAY EMEKLİLİK | 950 bin kamu çalışanı kapsamda: Kadro, maaş artışı, kademe sistemi değişiyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, devlet memurlarının çalışma koşullarını ve haklarını iyileştiren önemli bir düzenlemeyi kabul etti. Bu düzenleme 950 bin kamu personelini doğrudan etkileyen değişiklikler içeriyor. Özellikle sözleşmeli personelin haklarını genişleten bu yeni düzenleme çalışma hayatında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.