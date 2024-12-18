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MEMURLARA EK GELİR + KOLAY EMEKLİLİK | 950 bin kamu çalışanı kapsamda: Kadro, maaş artışı, kademe sistemi değişiyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu devlet memurlarının çalışma koşullarını iyileştiren önemli bir düzenlemeyi kabul etti. 950 bin kamu personelini etkileyen bu yeni düzenleme sözleşmeli personelin haklarını genişletiyor ve onların gelirini artırıp emeklilik imkanlarını kolaylaştırıyor. Peki yeni düzenlemede neler var? İşte son gelişmeler.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 09:39 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 10:00
MEMURLARA EK GELİR + KOLAY EMEKLİLİK | 950 bin kamu çalışanı kapsamda: Kadro, maaş artışı, kademe sistemi değişiyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, devlet memurlarının çalışma koşullarını ve haklarını iyileştiren önemli bir düzenlemeyi kabul etti. Bu düzenleme 950 bin kamu personelini doğrudan etkileyen değişiklikler içeriyor. Özellikle sözleşmeli personelin haklarını genişleten bu yeni düzenleme çalışma hayatında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

MEMURLARA EK GELİR + KOLAY EMEKLİLİK | 950 bin kamu çalışanı kapsamda: Kadro, maaş artışı, kademe sistemi değişiyor!

Sözleşmeli Personel İçin Kadro İyileştirmeleri

Yeni düzenleme ile sözleşmeli personelin özlük haklarında önemli değişiklikler yapılacak.

MEMURLARA EK GELİR + KOLAY EMEKLİLİK | 950 bin kamu çalışanı kapsamda: Kadro, maaş artışı, kademe sistemi değişiyor!

Özellikle sözleşmeli personel artık 4A kadrosunda görev yapan memurların sahip olduğu birçok haktan yararlanabilecek.

MEMURLARA EK GELİR + KOLAY EMEKLİLİK | 950 bin kamu çalışanı kapsamda: Kadro, maaş artışı, kademe sistemi değişiyor!

Bu hakların başında yıllık izin haklarının devredilmesi aylıksız izin gibi önemli düzenlemeler yer alıyor.

MEMURLARA EK GELİR + KOLAY EMEKLİLİK | 950 bin kamu çalışanı kapsamda: Kadro, maaş artışı, kademe sistemi değişiyor!

Sözleşmeli personelin emeklilik imkanları da bu düzenleme ile kolaylaşacak.

MEMURLARA EK GELİR + KOLAY EMEKLİLİK | 950 bin kamu çalışanı kapsamda: Kadro, maaş artışı, kademe sistemi değişiyor!

Gelir Artışı ve Kademe İlerlemesi Hakkı

Yapılan düzenlemenin en dikkat çekici yanlarından biri, sözleşmeli personelin gelirlerinin artırılması.

MEMURLARA EK GELİR + KOLAY EMEKLİLİK | 950 bin kamu çalışanı kapsamda: Kadro, maaş artışı, kademe sistemi değişiyor!

Özellikle 8 yıl boyunca disiplin cezası almayan personelin terfi hakkı devreye girecek. Bu süre zarfında disiplin cezası almayan sözleşmeli personele ilave bir kademe ilerleme hakkı tanınacak.

MEMURLARA EK GELİR + KOLAY EMEKLİLİK | 950 bin kamu çalışanı kapsamda: Kadro, maaş artışı, kademe sistemi değişiyor!

Bu hak sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçiş yapan personel için de geçerli olacak.

MEMURLARA EK GELİR + KOLAY EMEKLİLİK | 950 bin kamu çalışanı kapsamda: Kadro, maaş artışı, kademe sistemi değişiyor!

Söz konusu kademe yükselmesi personelin maaşını artırarak emekli aylığı ve ikramiyesine de katkı sağlayacak.

MEMURLARA EK GELİR + KOLAY EMEKLİLİK | 950 bin kamu çalışanı kapsamda: Kadro, maaş artışı, kademe sistemi değişiyor!

Yeni Düzenleme Kamu Personeline Önemli Fırsatlar Sunuyor

Bu düzenleme kamu personelinin haklarını genişletirken, çalışma hayatlarına önemli avantajlar da sunuyor.

MEMURLARA EK GELİR + KOLAY EMEKLİLİK | 950 bin kamu çalışanı kapsamda: Kadro, maaş artışı, kademe sistemi değişiyor!

Sözleşmeli personelin özlük haklarının artırılması ve gelirlerinin iyileştirilmesi devletin kamu hizmetinde verimliliği ve personel memnuniyetini artırma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

MEMURLARA EK GELİR + KOLAY EMEKLİLİK | 950 bin kamu çalışanı kapsamda: Kadro, maaş artışı, kademe sistemi değişiyor!

Kamu personelinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi devletin daha sağlıklı bir şekilde işleyişine katkı sağlayacaktır.