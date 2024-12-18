MEMURLARA EK GELİR + KOLAY EMEKLİLİK | 950 bin kamu çalışanı kapsamda: Kadro, maaş artışı, kademe sistemi değişiyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, devlet memurlarının çalışma koşullarını ve haklarını iyileştiren önemli bir düzenlemeyi kabul etti. Bu düzenleme 950 bin kamu personelini doğrudan etkileyen değişiklikler içeriyor. Özellikle sözleşmeli personelin haklarını genişleten bu yeni düzenleme çalışma hayatında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
Sözleşmeli Personel İçin Kadro İyileştirmeleri
Yeni düzenleme ile sözleşmeli personelin özlük haklarında önemli değişiklikler yapılacak.
Özellikle sözleşmeli personel artık 4A kadrosunda görev yapan memurların sahip olduğu birçok haktan yararlanabilecek.
Bu hakların başında yıllık izin haklarının devredilmesi aylıksız izin gibi önemli düzenlemeler yer alıyor.
Sözleşmeli personelin emeklilik imkanları da bu düzenleme ile kolaylaşacak.
Gelir Artışı ve Kademe İlerlemesi Hakkı
Yapılan düzenlemenin en dikkat çekici yanlarından biri, sözleşmeli personelin gelirlerinin artırılması.
Özellikle 8 yıl boyunca disiplin cezası almayan personelin terfi hakkı devreye girecek. Bu süre zarfında disiplin cezası almayan sözleşmeli personele ilave bir kademe ilerleme hakkı tanınacak.
Bu hak sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçiş yapan personel için de geçerli olacak.
Söz konusu kademe yükselmesi personelin maaşını artırarak emekli aylığı ve ikramiyesine de katkı sağlayacak.
Yeni Düzenleme Kamu Personeline Önemli Fırsatlar Sunuyor
Bu düzenleme kamu personelinin haklarını genişletirken, çalışma hayatlarına önemli avantajlar da sunuyor.
Sözleşmeli personelin özlük haklarının artırılması ve gelirlerinin iyileştirilmesi devletin kamu hizmetinde verimliliği ve personel memnuniyetini artırma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.
Kamu personelinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi devletin daha sağlıklı bir şekilde işleyişine katkı sağlayacaktır.