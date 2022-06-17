Kripto felaket! Para birimleri neden çöktü? Alım-satım yapanlar dikkat!

Kripto para piyasası tepetaklak oldu. Küresel enflasyon, ABD'nin faiz oranlarındaki artışlar ve yatırımcıların riskli varlıklardan kaçması Bitcoin fiyatındaki düşüş trendinin devam etmesine sebep oldu. Yaşananlar sonrası kripto para birimlerindeki düşüş trendi de sürüyor. Piyasalardaki kayıp 2 trilyon doları bulurken bu rakam bir İtalya ekonomisi veya Kanada ekonomisi kadar erime meydana gelmiş oldu.