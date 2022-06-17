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Kripto felaket! Para birimleri neden çöktü? Alım-satım yapanlar dikkat!

Kripto para piyasası tepetaklak oldu. Küresel enflasyon, ABD'nin faiz oranlarındaki artışlar ve yatırımcıların riskli varlıklardan kaçması Bitcoin fiyatındaki düşüş trendinin devam etmesine sebep oldu. Yaşananlar sonrası kripto para birimlerindeki düşüş trendi de sürüyor. Piyasalardakiş kayıp 2 trilyon doları bulurken bu rakam bir İtalya ekonomisi veya Kanada ekonomisi kadar erime meydana gelmiş oldu. Peki alım yapılır mı? Çöküşün ana sebebi ne? İşte kripto para gerçeği...

17.06.2022 08:40 - Son Güncelleme: 17.06.2022 10:00
Kripto felaket! Para birimleri neden çöktü? Alım yapılır mı? İşte Bitocin’in geleceği...

Kripto para piyasası tepetaklak oldu. Küresel enflasyon, ABD'nin faiz oranlarındaki artışlar ve yatırımcıların riskli varlıklardan kaçması Bitcoin fiyatındaki düşüş trendinin devam etmesine sebep oldu. Yaşananlar sonrası kripto para birimlerindeki düşüş trendi de sürüyor. Piyasalardaki kayıp 2 trilyon doları bulurken bu rakam bir İtalya ekonomisi veya Kanada ekonomisi kadar erime meydana gelmiş oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kripto felaket! Para birimleri neden çöktü? Alım yapılır mı? İşte Bitocin’in geleceği...

Yeterince insan vazgeçerse veya satmak zorunda kalırsa Bitcoin'in 10 bin doların altında işlem görmesini durduracak hiçbir şey yok.

Kripto felaket! Para birimleri neden çöktü? Alım yapılır mı? İşte Bitocin’in geleceği...

Bitcoin'in ve kripto paraların fiyatı da önceki akşam Fed'in parasal sıkılaştırma adımları ve 28 yılın en hızlı faiz artırımı yapmasının ardından bir saat sonra, bitcoin 21 bin 444 dolara kadar çıktı.

Kripto felaket! Para birimleri neden çöktü? Alım yapılır mı? İşte Bitocin’in geleceği...

Ancak bu seviye hâlâ zirvesinden oldukça uzak. Sabah'ın haberine göre dün de hemen 21 bin 300 dolarlar seviyesine gerileme yaşandı.

Kripto felaket! Para birimleri neden çöktü? Alım yapılır mı? İşte Bitocin’in geleceği...

KRİPTO PARA BİRİMLERİ NEDEN ÇÖKTÜ?

Yatırımcılar, küresel enflasyon karşısında kripto para biriminden ve daha az riskli yatırımlara doğru kaymaya başladı. TerraUSD (UST) kripto para biriminin dolara karşı sabit değerini kaybetmesinin ardından çöküş hızlandı. Kripto kışı olarak adlandırılan soğuma dönemi yerini 'kripto buzu çağına' bıraktı.

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