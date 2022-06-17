Kripto felaket! Para birimleri neden çöktü? Alım-satım yapanlar dikkat!
Kripto para piyasası tepetaklak oldu. Küresel enflasyon, ABD'nin faiz oranlarındaki artışlar ve yatırımcıların riskli varlıklardan kaçması Bitcoin fiyatındaki düşüş trendinin devam etmesine sebep oldu. Yaşananlar sonrası kripto para birimlerindeki düşüş trendi de sürüyor. Piyasalardakiş kayıp 2 trilyon doları bulurken bu rakam bir İtalya ekonomisi veya Kanada ekonomisi kadar erime meydana gelmiş oldu. Peki alım yapılır mı? Çöküşün ana sebebi ne? İşte kripto para gerçeği...
17.06.2022 08:40 - Son Güncelleme: 17.06.2022 10:00
Kripto para piyasası tepetaklak oldu. Küresel enflasyon, ABD'nin faiz oranlarındaki artışlar ve yatırımcıların riskli varlıklardan kaçması Bitcoin fiyatındaki düşüş trendinin devam etmesine sebep oldu. Yaşananlar sonrası kripto para birimlerindeki düşüş trendi de sürüyor. Piyasalardaki kayıp 2 trilyon doları bulurken bu rakam bir İtalya ekonomisi veya Kanada ekonomisi kadar erime meydana gelmiş oldu.
KRİPTO PARA BİRİMLERİ NEDEN ÇÖKTÜ?
Yatırımcılar, küresel enflasyon karşısında kripto para biriminden ve daha az riskli yatırımlara doğru kaymaya başladı. TerraUSD (UST) kripto para biriminin dolara karşı sabit değerini kaybetmesinin ardından çöküş hızlandı. Kripto kışı olarak adlandırılan soğuma dönemi yerini 'kripto buzu çağına' bıraktı.