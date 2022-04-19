Biraz evvel belli oldu! Emekli vatandaşlara, bayram öncesinde ek 750 TL nakit ödeme yapılacak! Emekli ek ödeme müjdesi verildi!
Yeni devresinin gelmesi ile eş güdümlü detaylı kategoriler altında kampanyalar geliştirdiklerini duyuran kamu bankaları, bu kez de emekli vatandaşlar amacıyla ek ödeme kampanyası geliştirdiklerini duyurdular. İşte kamu bankalarının emekli ödeme hizmetlerine dair haberin ayrıntıları
19.04.2022 08:34 - Son Güncelleme: 19.04.2022 08:34
Her yılın başında gündeme ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre güncel kampanyalar geliştirmeye başlayan kamu bankaları ve özel bankalar, ilgili kampanyalar aracılığı ile müşterilerine kaliteli ve avantajlı hizmetler sunmayı planlarlarken, kendi müşteri sayılarını da arttırmayı hedeflemektedirler. Bu kapsamda düzenli maaş almaları sayesinde bankaların en gözde müşteri profillerinden birine sahip olan emekliler için yeni bir kampanya geliştirdiğini duyuran kamu bankaları, ilgili yeni kampanyalarının ayrıntılarını paylaştılar.