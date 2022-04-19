RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Biraz evvel belli oldu! Emekli vatandaşlara, bayram öncesinde ek 750 TL nakit ödeme yapılacak! Emekli ek ödeme müjdesi verildi!

Biraz evvel belli oldu! Emekli vatandaşlara, bayram öncesinde ek 750 TL nakit ödeme yapılacak! Emekli ek ödeme müjdesi verildi!

Yeni devresinin gelmesi ile eş güdümlü detaylı kategoriler altında kampanyalar geliştirdiklerini duyuran kamu bankaları, bu kez de emekli vatandaşlar amacıyla ek ödeme kampanyası geliştirdiklerini duyurdular. İşte kamu bankalarının emekli ödeme hizmetlerine dair haberin ayrıntıları

takvim.com.tr
19.04.2022 08:34 - Son Güncelleme: 19.04.2022 08:34
Biraz evvel belli oldu! Emekli vatandaşlara, bayram öncesinde ek 750 TL nakit ödeme yapılacak! Emekli ek ödeme müjdesi verildi!

Her yılın başında gündeme ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre güncel kampanyalar geliştirmeye başlayan kamu bankaları ve özel bankalar, ilgili kampanyalar aracılığı ile müşterilerine kaliteli ve avantajlı hizmetler sunmayı planlarlarken, kendi müşteri sayılarını da arttırmayı hedeflemektedirler. Bu kapsamda düzenli maaş almaları sayesinde bankaların en gözde müşteri profillerinden birine sahip olan emekliler için yeni bir kampanya geliştirdiğini duyuran kamu bankaları, ilgili yeni kampanyalarının ayrıntılarını paylaştılar.

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Biraz evvel belli oldu! Emekli vatandaşlara, bayram öncesinde ek 750 TL nakit ödeme yapılacak! Emekli ek ödeme müjdesi verildi!

Emekli Promosyonu Nedir?

Emekli promosyonu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanmış olan maaş ödemesi protokolü sonucunda geliştirilmiş olan bir kampanyadır.

Biraz evvel belli oldu! Emekli vatandaşlara, bayram öncesinde ek 750 TL nakit ödeme yapılacak! Emekli ek ödeme müjdesi verildi!

Bu kampanyadan, bankaların mevcut müşterileri değil, yeni müşterileri yararlanabilmektedir. Kampanya sonucunda taahhüt edilen promosyon ödemesi tutarları, alınan emekli maaşı tutarlarına göre değişiklik göstermektedir.

Biraz evvel belli oldu! Emekli vatandaşlara, bayram öncesinde ek 750 TL nakit ödeme yapılacak! Emekli ek ödeme müjdesi verildi!

Bu kapsamda devlet garantisi ile ödeme almak isteyen vatandaşlar, kamu bankalarının promosyon kampanyalarını araştırmaktadırlar.

Biraz evvel belli oldu! Emekli vatandaşlara, bayram öncesinde ek 750 TL nakit ödeme yapılacak! Emekli ek ödeme müjdesi verildi!

Emekli Promosyonundan Kimler Yararlanabilir, Nasıl Başvuru Yapılır?

Kamu bankalarının geliştirmiş oldukları emekli promosyonu kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların, emekli maaşı hesaplarını ödeme alınmak istenen bankaya taşımaları gerekmektedir.

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