SOSYAL YARDIMLARA %11.15 ZAM! Ocak 2025 memur, emekli, evde bakım, dul, 65 yaş aylığı, engelli maaşı zamlı ödeme listesi çıktı

2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 10'u aşan kısmı memurlar için enflasyon farkı olarak yansıtılacak ve toplu sözleşme gereği yüzde 6'lık bir zamla birleştirilecek. Bu artışla Ocak ayında memurların maaş zammının yüzde 11.25 seviyesine ulaşması bekleniyor.

Memura En Az 43.616 TL Zam Yolda

Memurlar ve emeklileri için yapılacak maaş artışıyla en düşük maaşın 43.616 TL'ye çıkması bekleniyor. Şu anda 39.205 TL olan en düşük memur maaşının, yüzde 11.25 zam oranıyla artması öngörülüyor. Bu zam, ek ödemeler ve sosyal yardımlarda da artış anlamına geliyor.