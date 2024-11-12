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SOSYAL YARDIMLARA %11.15 ZAM! Ocak 2025 memur, emekli, evde bakım, dul, 65 yaş aylığı, engelli maaşı zamlı ödeme listesi çıktı

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre, Ocak ayında memurlara yapılacak zam yüzde 11.25 seviyesinde olacak. Bu artış yalnızca memur maaşlarına değil memur emeklilerinden özel sektör çalışanlarına, bedelli askerlik ücretlerinden sosyal destek ödemelerine kadar geniş bir kesimi etkileyecek. İşte 2025 Ocak zammının tüm detayları...

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 06:22 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 06:22
SOSYAL YARDIMLARA %11.15 ZAM! Ocak 2025 memur, emekli, evde bakım, dul, 65 yaş aylığı, engelli maaşı zamlı ödeme listesi çıktı

2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 10'u aşan kısmı memurlar için enflasyon farkı olarak yansıtılacak ve toplu sözleşme gereği yüzde 6'lık bir zamla birleştirilecek. Bu artışla Ocak ayında memurların maaş zammının yüzde 11.25 seviyesine ulaşması bekleniyor.

SOSYAL YARDIMLARA %11.15 ZAM! Ocak 2025 memur, emekli, evde bakım, dul, 65 yaş aylığı, engelli maaşı zamlı ödeme listesi çıktı

Memura En Az 43.616 TL Zam Yolda
Memurlar ve emeklileri için yapılacak maaş artışıyla en düşük maaşın 43.616 TL'ye çıkması bekleniyor. Şu anda 39.205 TL olan en düşük memur maaşının, yüzde 11.25 zam oranıyla artması öngörülüyor. Bu zam, ek ödemeler ve sosyal yardımlarda da artış anlamına geliyor.

SOSYAL YARDIMLARA %11.15 ZAM! Ocak 2025 memur, emekli, evde bakım, dul, 65 yaş aylığı, engelli maaşı zamlı ödeme listesi çıktı

Aile Yardımı ve İkramiye Artışı

Eğer zam yüzde 11.25 oranında gerçekleşirse, memurlara çalışmayan eş için verilen aile yardımı 2.063 TL'den 2.295 TL'ye yükselecek.

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