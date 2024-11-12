EMEKLİYE EK ZAM: Refah payı, taban aylık artışı için hangi formüller var? Ocak zammı ne kadar bekleniyor?

Memur emeklilerine ise yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Enflasyon verilerinin 4 aylık bölümü belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 çıktı. 4 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 12.06, memur emeklilerine de yüzde 1.87 enflasyon farkıyla yüzde 7.99 zam oluştu.