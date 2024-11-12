EMEKLİYE EK ZAM: Refah payı, taban aylık artışı için hangi formüller var? Ocak zammı ne kadar bekleniyor?

Yaklaşık 16.4 milyon emeklinin zammı yaklaşıyor. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.
Memur emeklilerine ise yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Enflasyon verilerinin 4 aylık bölümü belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 çıktı. 4 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 12.06, memur emeklilerine de yüzde 1.87 enflasyon farkıyla yüzde 7.99 zam oluştu.
4.2 PUANLIK FARK
Geriye 2 veri kalırken, Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ipucu verdi. Banka, 2024 enflasyona ilişkin tahminini yüzde 44 olarak güncelledi. Zam oranı bu tahmin gerçekleşirse memur emeklilerinde yüzde 4.95 enflasyon farkıyla yüzde 11.25'e, SSK ve Bağ-Kur'lular da yüzde 15.45'e ulaşacak.