9 BANKADAN 0 FAİZLİ KREDİ | 6 ay vadeli 45 bin TL faizsiz kredi fırsatı başladı! İş Bankası, ING, Denizbank, TEB, Ziraat...

Kasım ayında, faizsiz kredi arayışında olan vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Türkiye'deki 9 banka, 3 ila 6 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatlarını duyurdu. Bu kampanyalar sadece maliyet avantajı sağlamakla kalmayıp ödeme kolaylıkları da sunuyor. İhtiyaçlarınıza göre farklı tutarlarda faizsiz kredi seçenekleri sunan bankalar, dijital kanallar üzerinden başvuru kabul ediyor.
Bankalardan Faizsiz Kredi Fırsatları
1. Akbank: 6 Ay Vadeli 45.000 TL Kredi
Akbank, yalnızca yeni müşterilere yönelik, 6 ay vadeli 45.000 TL faizsiz kredi imkanı sunuyor. Akbank Mobil üzerinden başvuru yaparak 20.000 TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avansı kullanılabiliyor. Kampanyadan sadece ilk defa müşteri olma sürecini tamamlayanlar yararlanabiliyor.