9 BANKADAN 0 FAİZLİ KREDİ | 6 ay vadeli 45 bin TL faizsiz kredi fırsatı başladı! İş Bankası, ING, Denizbank, TEB, Ziraat...

Kasım ayında, faizsiz kredi arayışında olan vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Türkiye'deki 9 banka, 3 ila 6 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatlarını duyurdu. Bu kampanyalar sadece maliyet avantajı sağlamakla kalmayıp ödeme kolaylıkları da sunuyor. İhtiyaçlarınıza göre farklı tutarlarda faizsiz kredi seçenekleri sunan bankalar, dijital kanallar üzerinden başvuru kabul ediyor.