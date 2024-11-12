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9 BANKADAN 0 FAİZLİ KREDİ | 6 ay vadeli 45 bin TL faizsiz kredi fırsatı başladı! İş Bankası, ING, Denizbank, TEB, Ziraat...

Kasım ayında faizsiz kredi arayışında olan vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Türkiye'deki 9 banka, 3 ila 6 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatlarını duyurdu. Bu kampanyalar sadece maliyet avantajı sağlamakla kalmayıp ödeme kolaylıkları da sunuyor. İhtiyaçlarınıza göre farklı tutarlarda faizsiz kredi seçenekleri sunan bankalar dijital kanallar üzerinden başvuru kabul ediyor.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 07:30 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 07:30
9 BANKADAN 0 FAİZLİ KREDİ | 6 ay vadeli 45 bin TL faizsiz kredi fırsatı başladı! İş Bankası, ING, Denizbank, TEB, Ziraat...

Kasım ayında, faizsiz kredi arayışında olan vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Türkiye'deki 9 banka, 3 ila 6 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatlarını duyurdu. Bu kampanyalar sadece maliyet avantajı sağlamakla kalmayıp ödeme kolaylıkları da sunuyor. İhtiyaçlarınıza göre farklı tutarlarda faizsiz kredi seçenekleri sunan bankalar, dijital kanallar üzerinden başvuru kabul ediyor.

9 BANKADAN 0 FAİZLİ KREDİ | 6 ay vadeli 45 bin TL faizsiz kredi fırsatı başladı! İş Bankası, ING, Denizbank, TEB, Ziraat...

Bankalardan Faizsiz Kredi Fırsatları
1. Akbank: 6 Ay Vadeli 45.000 TL Kredi

Akbank, yalnızca yeni müşterilere yönelik, 6 ay vadeli 45.000 TL faizsiz kredi imkanı sunuyor. Akbank Mobil üzerinden başvuru yaparak 20.000 TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avansı kullanılabiliyor. Kampanyadan sadece ilk defa müşteri olma sürecini tamamlayanlar yararlanabiliyor.

9 BANKADAN 0 FAİZLİ KREDİ | 6 ay vadeli 45 bin TL faizsiz kredi fırsatı başladı! İş Bankası, ING, Denizbank, TEB, Ziraat...

2. QNB Finansbank: 6 Ay Vadeli 45.000 TL Kredi

QNB Finansbank, yeni müşterilerine özel olarak, 6 ay vadeli 20.000 TL kredi ve 25.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avansı sunuyor. Toplamda 45.000 TL'lik kredi fırsatı sunan bankanın kampanyasından yalnızca yeni müşteriler faydalanabiliyor.

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