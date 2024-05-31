Sosyal yardım ödemelerine %20.01'lik zam! Evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli, dul, kamu işçisi maaşı alanlar yaşadı! Temmuz ayında...

1 Temmuz ayı, Türkiye genelinde milyonlar için zam ayı olarak belirlendi. Memurların, kamuda çalışan işçilerin ve emeklilerin maaşları artacak. Bu artışlar, memur maaş katsayısındaki yükselişle birlikte sosyal destek ödemelerine ve kıdem tazminatına da yansıyacak. Enflasyon oranlarının belirleyici olduğu bu artışlarda, vatandaşlara geleceğe dair ipuçları da veriliyor.

2 * AİLE YARDIMI VE EK ÖDEMELER: Memurlara ödenen aile yardımı da Temmuz'da yeni maaşlarla artacak. Artış yüzde 20.01 olursa çalışmayan eş için her ay verilen yardım bin 729 liradan 2 bin 75 liraya çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 380,44 liradan 456,57 liraya, 6 yaş üstü için 190,22 liradan 228,28 liraya yükselecek.