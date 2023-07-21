Sosyal yardım ödemeleri %25 + 17,55 zamla arttı! Müjde ödemeler değişti! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, Dul Yetim, Evde Bakım...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek programı ile ilgili son olarak şu açıklamaları yaptı;

Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerimiz de başladı. Bir yıl daha sürecek bu programımızın başlangıcından bu yana yaklaşık 4 milyon haneye sağlanan destek tutarı 40 milyar lirayı buldu. Fakat sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığını 1997 liradan 2 bin 348 liraya, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip olan vatandaşların aylığının 1594 liradan 1874 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığını 2 bin 392 liradan 2 bin 811 liraya yükselttik.