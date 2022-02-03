Sosyal yardım ödemeleri 2022'de arttı! 1100 TL pandemi yardımı başvuruları devam ediyor mu? Açıklama geldi! İşte başvuru ve sorgulama sayfası
Koronavirüs salgını sürecinde verilmeye başlanan pandemi yardım ödemelerinin 2022 yılında devam edip etmediği merak ediliyor. Yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuru ve sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını duyurdu. Öte yandan yeni yılla birlikte sosyal yardım ödemeleri de arttı. Evde bakım maaşı 1.798 TL'den 2 bin 354 TL'ye çıkarıldı. Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 991 TL'den 1. 298 TL'ye yükseltildi. İşte detaylar...
1100 TL pandemi yardımlarının 2022 yılında da devam edip etmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yardımdan yararlanmak içi başvuruda bulunanlar ve henüz başvuru yapmamış olanlar 1100 TL pandemi yardımı başvuru ve sonuç takip ekranlarına ulaşmak için araştırmalar yapıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden alındığı gibi başvuruda bulunanlar sonuç sorgulamayı da yine e-Devlet'ten yapabilecek. Koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen sosyal yardım ödemeleri belirli tarihlerde hesaplara yatırıldı. Bakan Yanık, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvurusuz 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını müjdeledi. Peki, 1100 TL pandemi yardım parası ne zaman yatacak? İşte, İşte başvuru ve sorgulama sayfası...
Başvuruları e-Devlet aracılığı ile alınan 1100 TL pandemi desteği sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebilirler. Başvuru şartlarını taşıyanlar da bu ekrandan sonuçları sorgulayabilirler.
1100 TL PANDEMİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti.
Bakan Yanık şunları söyledi: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." demişti.