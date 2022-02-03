Sosyal yardım ödemeleri 2022’de arttı! 1100 TL pandemi yardımı başvuruları devam ediyor mu? Açıklama geldi! İşte başvuru ve sorgulama sayfası

1100 TL pandemi yardımlarının 2022 yılında da devam edip etmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yardımdan yararlanmak içi başvuruda bulunanlar ve henüz başvuru yapmamış olanlar 1100 TL pandemi yardımı başvuru ve sonuç takip ekranlarına ulaşmak için araştırmalar yapıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden alındığı gibi başvuruda bulunanlar sonuç sorgulamayı da yine e-Devlet'ten yapabilecek. Koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen sosyal yardım ödemeleri belirli tarihlerde hesaplara yatırıldı. Bakan Yanık, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvurusuz 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını müjdeledi. Peki, 1100 TL pandemi yardım parası ne zaman yatacak? İşte, İşte başvuru ve sorgulama sayfası...