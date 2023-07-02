Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Hesaplamalar değişti, hemen e-Devlet'e! TC sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, Evde bakım...
Temmuz ayına girer girmez gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla milyonlarca vatandaşın da zamlı maaşları netleşecek. Emekli ve memurların yanı sıra sosyal yardım ödemesi alan vatandaşlar da son dakika gelişmeler yakından takip ediyor. Asgari ücret son açıklamalayla birlikte yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseltildi. Zamlarla birlikte sosyal yardımların da artması bekleniyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden de bu yıl bir yenilik yapıldı. İşte tüm detaylar...
02.07.2023 18:04 - Son Güncelleme: 02.07.2023 18:04
Temmuz ayında yapılacak zam için gözler bir süredir enflasyon rakamlarında. TÜİK Haziran ayı enflasyon verilerini 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü açıklayacak. Böylelikle 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Milyonlarca emekli ve memur yeni zamlı maaşlarını öğrenecek. Sosyal yardımlar alanlar da tutarların artıp artmayacağı merak ediliyor. Temmuz zammının bir çok kalemde değişmesi bekleniyor. İşte yeni hesaplamalar ve e-Devlet detayı...