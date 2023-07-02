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Haberler Ekonomi Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Hesaplamalar değişti, hemen e-Devlet'e! TC sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, Evde bakım...

Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Hesaplamalar değişti, hemen e-Devlet'e! TC sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, Evde bakım...

Temmuz ayına girer girmez gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla milyonlarca vatandaşın da zamlı maaşları netleşecek. Emekli ve memurların yanı sıra sosyal yardım ödemesi alan vatandaşlar da son dakika gelişmeler yakından takip ediyor. Asgari ücret son açıklamalayla birlikte yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseltildi. Zamlarla birlikte sosyal yardımların da artması bekleniyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden de bu yıl bir yenilik yapıldı. İşte tüm detaylar...

02.07.2023 18:04 - Son Güncelleme: 02.07.2023 18:04
Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Hesaplamalar değişti, hemen e-Devlet’e! TC sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, Evde bakım...

Temmuz ayında yapılacak zam için gözler bir süredir enflasyon rakamlarında. TÜİK Haziran ayı enflasyon verilerini 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü açıklayacak. Böylelikle 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Milyonlarca emekli ve memur yeni zamlı maaşlarını öğrenecek. Sosyal yardımlar alanlar da tutarların artıp artmayacağı merak ediliyor. Temmuz zammının bir çok kalemde değişmesi bekleniyor. İşte yeni hesaplamalar ve e-Devlet detayı...

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Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Hesaplamalar değişti, hemen e-Devlet’e! TC sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, Evde bakım...

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan net asgari ücretin 11.402 liraya yükseldiğini açıkladı. Brüt asgari ücret ise 13 bin 414 liraya yükseldi.

Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Hesaplamalar değişti, hemen e-Devlet’e! TC sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, Evde bakım...

MİLYONLARIN GÖZÜ TÜİK'TE!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00'da Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu açıklama sonrası 6 aylık enflasyon rakamları dolayısıyla memur enflasyon farkı kesinleşecek.

Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Hesaplamalar değişti, hemen e-Devlet’e! TC sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, Evde bakım...

Özellikle en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili düzenleme merakla bekleniyor. Yasada "En düşük memur maaşı 22 bin lira olmuştur" şeklinde bir düzenleme yer alacak. Ancak nasıl uygulanacağı ise yönetmelikle belirlenecek.

Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Hesaplamalar değişti, hemen e-Devlet’e! TC sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, Evde bakım...

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yeni asgari ücret zammı 11 bin 402 TL olarak açıklandı. Evde bakım maaşı ödemelerinin memur maaş zammına bağlı olarak artması bekleniyor.

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