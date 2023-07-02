Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Hesaplamalar değişti, hemen e-Devlet’e! TC sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, Evde bakım...

Özellikle en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili düzenleme merakla bekleniyor. Yasada "En düşük memur maaşı 22 bin lira olmuştur" şeklinde bir düzenleme yer alacak. Ancak nasıl uygulanacağı ise yönetmelikle belirlenecek.