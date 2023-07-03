Memur ve Emekli Sandığı Temmuz zammı ne zaman belli olacak? Emekli zamları ne zaman açıklanacak 2023? İşçi emekli zammı ne kadar? 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama 2023!

Temmuz ayıyla birlikte, emekli maaşı zammı hakkında yapılan arama motoru sorgulamalarının arttığı görülüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon ve refah payı, memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah payı zam formülü kullanılarak yeni maaşlar belirlenecek. Şu anda en düşük emekli maaşı 7.500 TL iken, Temmuz ayında yapılacak zamla 10.000 TL'ye yükseltilmesi bekleniyor. Peki, Emekli zamları ne zaman açıklanacak 2023? Memur ve Emekli Sandığı Temmuz zammı ne zaman belli olacak? İşçi emekli zammı ne kadar? İşte detaylar...