Memur ve Emekli Sandığı Temmuz zammı ne zaman belli olacak? Emekli zamları ne zaman açıklanacak 2023? İşçi emekli zammı ne kadar? 4A-4B-4C emekli maaşı hesaplama 2023!
Emekli ve memur zammı için geri sayım sona eriyor. Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte yeni maaşlar ortaya çıkacak. Açıklanacak rakamlarla emeklilerin alacakları zam da netleşecek. Mayıs ayındaki enflasyon verileri emeklinin ne kadar ek zam alacağına dair ipuçları vermeye başlamıştı. Peki, Emekli zamları ne zaman açıklanacak 2023? Memur ve Emekli Sandığı Temmuz zammı ne zaman belli olacak? İşçi zammı ne kadar? İşte detaylar...
Temmuz ayıyla birlikte, emekli maaşı zammı hakkında yapılan arama motoru sorgulamalarının arttığı görülüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon ve refah payı, memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah payı zam formülü kullanılarak yeni maaşlar belirlenecek. Şu anda en düşük emekli maaşı 7.500 TL iken, Temmuz ayında yapılacak zamla 10.000 TL'ye yükseltilmesi bekleniyor. Peki, Emekli zamları ne zaman açıklanacak 2023? Memur ve Emekli Sandığı Temmuz zammı ne zaman belli olacak? İşçi emekli zammı ne kadar? İşte detaylar...
MAAŞLAR TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE BELLİ OLACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada çalışan, memur ve emekliye müjdeyi şu sözlerle vermişti:
''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız.''