SGK-SSK, Bağkur’luya %35 ek zam tablosu geldi! Temmuz 2023’te Memura 8 bin TL seyyanen + 7.500 TL alan emekliye 15 bin TL kademeli maaş! MB-TÜİK son veriyi açıkladı! %25 intibak...

Temmuz zammı için neredeyse sayılı saatler kaldı. 5 Temmuz sonrası hem memurlara hem emeklilere refah payını içeren 3'lü formül hayata geçecek. Ek iyileştirmeler de bu hafta Meclis'e gelmiş olacak. Peki, Temmuz'da kim, ne kadar maaş alacak? İşte tüm merak edilenler...