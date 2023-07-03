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Haberler Ekonomi SGK-SSK, Bağkur'luya %35 ek zam tablosu geldi! Temmuz 2023'te Memura 8 bin TL seyyanen + 7.500 TL alan emekliye 15 bin TL kademeli maaş! MB-TÜİK son veriyi açıkladı! %25 intibak...

SGK-SSK, Bağkur'luya %35 ek zam tablosu geldi! Temmuz 2023'te Memura 8 bin TL seyyanen + 7.500 TL alan emekliye 15 bin TL kademeli maaş! MB-TÜİK son veriyi açıkladı! %25 intibak...

Yeni maaş zammı için memur ve emekliler 5 Temmuz Çarşamba gününe odaklandı. %20 civarında beklenen enflasyon artışına refah payı da eklenecek. Böylelikle SSK, Bağkur emeklilerine yaklaşık %30-35 arası zam bekleniyor. Memurlarda ise taban maaş 22 bin TL'ye çıkarılacak. Bakanlıklar tarafından tüm çalışmalar tamamlandı. Peki, Temmuz'da en düşük emekli, memur maaşı kaç TL olacak? Emekli maaşlarına kaç TL zam gelecek? Öğretmen, polis, hemşire maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar ve yeni maaş tablosu haberimizde...

takvim.com.tr
03.07.2023 06:50 - Son Güncelleme: 03.07.2023 06:50
SGK-SSK, Bağkur’luya %35 ek zam tablosu geldi! Temmuz 2023’te Memura 8 bin TL seyyanen + 7.500 TL alan emekliye 15 bin TL kademeli maaş! MB-TÜİK son veriyi açıkladı! %25 intibak...

Temmuz zammı için neredeyse sayılı saatler kaldı. 5 Temmuz sonrası hem memurlara hem emeklilere refah payını içeren 3'lü formül hayata geçecek. Ek iyileştirmeler de bu hafta Meclis'e gelmiş olacak. Peki, Temmuz'da kim, ne kadar maaş alacak? İşte tüm merak edilenler...

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SGK-SSK, Bağkur’luya %35 ek zam tablosu geldi! Temmuz 2023’te Memura 8 bin TL seyyanen + 7.500 TL alan emekliye 15 bin TL kademeli maaş! MB-TÜİK son veriyi açıkladı! %25 intibak...

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, zam oranını netleştirecek ve 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Yüzde 20 civarında beklenen enflasyon artışına refah payı eklenirken, SSK, Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 30-35 zam bekleniyor.

SGK-SSK, Bağkur’luya %35 ek zam tablosu geldi! Temmuz 2023’te Memura 8 bin TL seyyanen + 7.500 TL alan emekliye 15 bin TL kademeli maaş! MB-TÜİK son veriyi açıkladı! %25 intibak...

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı bürokratları, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emekli aylıklarına refah payı eklenmesi ve kademeli zamma ilişkin çalışmayı tamamladı.

SGK-SSK, Bağkur’luya %35 ek zam tablosu geldi! Temmuz 2023’te Memura 8 bin TL seyyanen + 7.500 TL alan emekliye 15 bin TL kademeli maaş! MB-TÜİK son veriyi açıkladı! %25 intibak...

Konuya ilişkin torba yasa teklifi bu hafta Meclis'e geliyor.

SGK-SSK, Bağkur’luya %35 ek zam tablosu geldi! Temmuz 2023’te Memura 8 bin TL seyyanen + 7.500 TL alan emekliye 15 bin TL kademeli maaş! MB-TÜİK son veriyi açıkladı! %25 intibak...

ARTIŞ KÖK AYLIĞA

Kademeli zam, refah payı artışı ve enflasyon zammı ile birlikte Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine üçlü bir zam yapılması planlanıyor.

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