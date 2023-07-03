SGK-SSK, Bağkur'luya %35 ek zam tablosu geldi! Temmuz 2023'te Memura 8 bin TL seyyanen + 7.500 TL alan emekliye 15 bin TL kademeli maaş! MB-TÜİK son veriyi açıkladı! %25 intibak...
Yeni maaş zammı için memur ve emekliler 5 Temmuz Çarşamba gününe odaklandı. %20 civarında beklenen enflasyon artışına refah payı da eklenecek. Böylelikle SSK, Bağkur emeklilerine yaklaşık %30-35 arası zam bekleniyor. Memurlarda ise taban maaş 22 bin TL'ye çıkarılacak. Bakanlıklar tarafından tüm çalışmalar tamamlandı. Peki, Temmuz'da en düşük emekli, memur maaşı kaç TL olacak? Emekli maaşlarına kaç TL zam gelecek? Öğretmen, polis, hemşire maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar ve yeni maaş tablosu haberimizde...
03.07.2023 06:50 - Son Güncelleme: 03.07.2023 06:50