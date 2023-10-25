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Kazançlara asgari ücret ayarı | Masada 2 formül var! Yeni ücret ne kadar olacak? Kimi, nasıl etkileyecek?

Yeni asgari ücret için hazırlıklar başlarken, artış için özellikle 2 formül öne çıkıyor. Belirlenecek tutarı sadece asgari ücretliler değil, geniş bir kesim bekliyor. Peki asgari ücret ne kadar olabilir? Kimi, nasıl etkiler? İşte bu soruların yanıtları…

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Ekim 2023, 12:59 Güncelleme 25 Ekim 2023, 19:57
Kazançlara asgari ücret ayarı | Masada 2 formül var! Yeni ücret ne kadar olacak? Kimi, nasıl etkileyecek? 1

Yeni yıla yeni gelirlerle girilecek. Milyonların kazancı Ocak ayının gelmesiyle birlikte artacak.

Kazançlara asgari ücret ayarı | Masada 2 formül var! Yeni ücret ne kadar olacak? Kimi, nasıl etkileyecek? 2

Memurların ve emeklilerin zam oranı için 6 aylık enflasyon verileri beklenirken; bir artış da asgari ücretlilere yapılacak. Asgari ücret 1 Ocak'ta zamlanacak.

Kazançlara asgari ücret ayarı | Masada 2 formül var! Yeni ücret ne kadar olacak? Kimi, nasıl etkileyecek? 3

Bu artış için komisyon çalışmaları Aralık ayının gelmesiyle başlayacak.

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