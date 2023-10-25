Yeni asgari ücret için hazırlıklar başlarken, artış için özellikle 2 formül öne çıkıyor. Belirlenecek tutarı sadece asgari ücretliler değil, geniş bir kesim bekliyor. Peki asgari ücret ne kadar olabilir? Kimi, nasıl etkiler? İşte bu soruların yanıtları…
Yeni yıla yeni gelirlerle girilecek. Milyonların kazancı Ocak ayının gelmesiyle birlikte artacak.
Memurların ve emeklilerin zam oranı için 6 aylık enflasyon verileri beklenirken; bir artış da asgari ücretlilere yapılacak. Asgari ücret 1 Ocak'ta zamlanacak.
Bu artış için komisyon çalışmaları Aralık ayının gelmesiyle başlayacak.