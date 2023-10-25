Kazançlara asgari ücret ayarı | Masada 2 formül var! Yeni ücret ne kadar olacak? Kimi, nasıl etkileyecek?

Yeni asgari ücret için hazırlıklar başlarken, artış için özellikle 2 formül öne çıkıyor. Belirlenecek tutarı sadece asgari ücretliler değil, geniş bir kesim bekliyor. Peki asgari ücret ne kadar olabilir? Kimi, nasıl etkiler? İşte bu soruların yanıtları…