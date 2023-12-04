Sosyal yardım alanlara %51'lik yeni tablo açıklandı! Dul maaşı, engelli, yaşlı aylığı, evde bakım, aile destek parasında zam + zam müjdesi! 2024 Ocak ayında...

Türkiye genelinde binlerce sosyal yardım alan vatandaş, 2024 Ocak ayında yapılacak olan zamların ne kadar olacağını merakla bekliyor. Sosyal yardımların miktarları, memur maaş katsayısındaki değişikliklere ve enflasyon oranlarına bağlı olarak düzenleniyor. Peki, Ocakta sosyal yardım paraları ne kadar olacak? İşte detaylar...

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SOSYAL YARDIMLAR ARTIYOR

Memur maaş katsayısındaki artış pek çok sosyal yardım ödemesine de yansıyacak. Halen 2 bin 348 lira olan 65 yaş aylığı 3 bin 509-3 bin 588, 5 bin 97 lira olan evde bakım desteği 7 bin 619-7 bin 791, bin 874 lira olan yüzde 40-69 engelli aylığı ve engelli yakını aylığı 2 bin 801-2 bin 864, 2 bin 811 lira olan yüzde 70 ve üstü engelli aylığı 4 bin 202-4 bin 297 lira aralığında bekleniyor.