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Sosyal yardım alanlara %51'lik yeni tablo açıklandı! Dul maaşı, engelli, yaşlı aylığı, evde bakım, aile destek parasında zam + zam müjdesi! 2024 Ocak ayında...

Türkiye genelinde milyonlarca emekli ve memur, yeni yılda beklenen maaş artışlarına odaklandı. Hükümetin ekonomik istikrar ve enflasyonla mücadele hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar, emekli aylıkları ve memur maaşlarında önemli artışlara işaret ediyor. Yeni yılda en düşük emekli aylığının 10 bin lira üzerine, en düşük memur maaşının da 33 bin liraya ulaşması planlanıyor. Bu önemli gelişmelerin yanı sıra, asgari ücret görüşmeleri de gelecek hafta başlayacak. Öte yandan sosyal yardımlara da ocak ayında büyük bir artış gelecek. Peki, dul maaşları ne kadar olacak? Engelli aylığı, yaşlı aylığı, evde bakım maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 08:11 Güncelleme 04 Aralık 2023, 08:29
Sosyal yardım alanlara %51’lik yeni tablo açıklandı! Dul maaşı, engelli, yaşlı aylığı, evde bakım, aile destek parasında zam + zam müjdesi! 2024 Ocak ayında... 1

Türkiye genelinde binlerce sosyal yardım alan vatandaş, 2024 Ocak ayında yapılacak olan zamların ne kadar olacağını merakla bekliyor. Sosyal yardımların miktarları, memur maaş katsayısındaki değişikliklere ve enflasyon oranlarına bağlı olarak düzenleniyor. Peki, Ocakta sosyal yardım paraları ne kadar olacak? İşte detaylar...

Sosyal yardım alanlara %51’lik yeni tablo açıklandı! Dul maaşı, engelli, yaşlı aylığı, evde bakım, aile destek parasında zam + zam müjdesi! 2024 Ocak ayında... 2

SOSYAL YARDIMLAR ARTIYOR
Memur maaş katsayısındaki artış pek çok sosyal yardım ödemesine de yansıyacak. Halen 2 bin 348 lira olan 65 yaş aylığı 3 bin 509-3 bin 588, 5 bin 97 lira olan evde bakım desteği 7 bin 619-7 bin 791, bin 874 lira olan yüzde 40-69 engelli aylığı ve engelli yakını aylığı 2 bin 801-2 bin 864, 2 bin 811 lira olan yüzde 70 ve üstü engelli aylığı 4 bin 202-4 bin 297 lira aralığında bekleniyor.

Sosyal yardım alanlara %51’lik yeni tablo açıklandı! Dul maaşı, engelli, yaşlı aylığı, evde bakım, aile destek parasında zam + zam müjdesi! 2024 Ocak ayında... 3

Ailelere çocukları için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri de memur maaşlarıyla birlikte artacak.

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