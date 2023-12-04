EMEKLİYE 5 AYLIK ZAM! SSK ve Bağ-kur'luların maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık

Emeklilerin Ocak zammı için son viraja girildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında kök aylıklarına yansıtılacak enflasyon zammı, bugün açıklanan verilerle büyük ölçüde şekillendi. Emeklilerin enflasyon artışını bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi gösterirken, bunun 5 aylık bölümü belli oldu.

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Kasım ayı enflasyonu ise yüzde 3.28 oldu. Böylece 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 çıktı. Temmuz-Kasım enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 33.66 artış oluşurken, geriye sadece tek veri kaldı.