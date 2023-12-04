EMEKLİYE 5 AYLIK ZAM! SSK ve Bağ-kur'luların maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında maaşına yansıyacak enflasyon zammı büyük ölçüde şekillendi. Artışı gösterecek 6 aylık enflasyonun 5 aylık bölümü belli oldu. Geriye sadece tek veri kaldı. Peki emeklileri ne kadar artış bekliyor? İşte detayları...
Emeklilerin Ocak zammı için son viraja girildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında kök aylıklarına yansıtılacak enflasyon zammı, bugün açıklanan verilerle büyük ölçüde şekillendi. Emeklilerin enflasyon artışını bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi gösterirken, bunun 5 aylık bölümü belli oldu.
İŞTE 5 AYLIK ORAN
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 9.49, Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 9.09, Eylül ayı enflasyonunu yüzde 4.75, Ekim ayı enflasyonunu yüzde 3.43 olarak açıklamıştı.