SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

EMEKLİYE 5 AYLIK ZAM! SSK ve Bağ-kur'luların maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında maaşına yansıyacak enflasyon zammı büyük ölçüde şekillendi. Artışı gösterecek 6 aylık enflasyonun 5 aylık bölümü belli oldu. Geriye sadece tek veri kaldı. Peki emeklileri ne kadar artış bekliyor? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 10:10 Güncelleme 04 Aralık 2023, 10:31
EMEKLİYE 5 AYLIK ZAM! SSK ve Bağ-kur’luların maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık 1

Emeklilerin Ocak zammı için son viraja girildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında kök aylıklarına yansıtılacak enflasyon zammı, bugün açıklanan verilerle büyük ölçüde şekillendi. Emeklilerin enflasyon artışını bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi gösterirken, bunun 5 aylık bölümü belli oldu.

EMEKLİYE 5 AYLIK ZAM! SSK ve Bağ-kur’luların maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık 2

İŞTE 5 AYLIK ORAN
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 9.49, Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 9.09, Eylül ayı enflasyonunu yüzde 4.75, Ekim ayı enflasyonunu yüzde 3.43 olarak açıklamıştı.

Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? | VİDEO

EMEKLİYE 5 AYLIK ZAM! SSK ve Bağ-kur’luların maaşı ne kadar artacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık 3

Kasım ayı enflasyonu ise yüzde 3.28 oldu. Böylece 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 çıktı. Temmuz-Kasım enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 33.66 artış oluşurken, geriye sadece tek veri kaldı.

SON DAKİKA