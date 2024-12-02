PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

14 FARKLI KURUM 210 MEMUR ALACAK! 1-20 Aralık kamu personel alımı ilanları listelendi: JGK, Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı...

Aralık ayı ile birlikte birçok kamu kurumu yeni personel alım ilanları yayınladı. İlgili kurumlar başvurular için belirlenen tarih aralıklarında adaylardan başvuru kabul etmeye başladılar. Kamu personeli alımları özellikle üniversiteler ve devlet dairelerinde büyük ilgi görürken başvuru tarihleri ve başvuru şartları da adaylar tarafından merak ediliyor. İşte aralık ayı memur alımı ilanları ve başvuru tarihleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 09:43 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 09:44
14 FARKLI KURUM 210 MEMUR ALACAK! 1-20 Aralık kamu personel alımı ilanları listelendi: JGK, Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı...

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan kamu personel alımı ilanları her yıl binlerce iş arayan vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kamuda görev almak isteyenler için çeşitli pozisyonlarda alımlar yapılacak. KPSS puanına sahip olanlar için olduğu kadar, KPSS'siz başvurulara da fırsat tanınan ilanlar, farklı illerdeki kamu kurumlarını kapsıyor. Peki, 2024 yılı kamu personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte memur alımlarına dair merak edilenler...

14 FARKLI KURUM 210 MEMUR ALACAK! 1-20 Aralık kamu personel alımı ilanları listelendi: JGK, Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı...

ARALIK AYI KAMU PERSONELİ İLANLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı - Merkezi Finans ve İhale Birimi

Pozisyon: Sözleşmeli Personel (5 Kişi)
Başvuru Tarihleri: 1 Aralık - 31 Ocak

👉5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun ile 20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca, toplam 5 adet Uzman Personel pozisyonu için 10-14 Şubat 2025 tarihleri arasında Giriş ve Seçme Sınavı yapılacaktır.

14 FARKLI KURUM 210 MEMUR ALACAK! 1-20 Aralık kamu personel alımı ilanları listelendi: JGK, Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı...

Ticaret Bakanlığı

Pozisyon: 10 Ticaret Müfettiş Yardımcısı
Başvuru Tarihleri: 9 Aralık - 20 Aralık

👉Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli "Ticaret Müfettiş Yardımcısı" kadrosuna İç Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 10 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla Giriş Sınavı yapılacaktır.

14 FARKLI KURUM 210 MEMUR ALACAK! 1-20 Aralık kamu personel alımı ilanları listelendi: JGK, Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı...

Jandarma Genel Komutanlığı

Pozisyon: 36 Devlet Memuru
Başvuru Tarihleri: 2 Aralık - 16 Aralık

👉Jandarma Genel Komutanlığına Tablo'da yazılı kadrolara, "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla; J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere (36) açıktan devlet memuru temin edilecektir.

14 FARKLI KURUM 210 MEMUR ALACAK! 1-20 Aralık kamu personel alımı ilanları listelendi: JGK, Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı...

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Pozisyon: 3 Müfettiş Yardımcısı
Başvuru Tarihleri: 2 Aralık - 6 Aralık

👉Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 3 Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacaktır.

14 FARKLI KURUM 210 MEMUR ALACAK! 1-20 Aralık kamu personel alımı ilanları listelendi: JGK, Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı...

Tarım ve Orman Bakanlığı

Pozisyon: 1 Eski Hükümlü İşçi
Başvuru Tarihleri: 2 Aralık - 6 Aralık

Pozisyon: 2 Eski Hükümlü İşçi
Başvuru Tarihleri: 2 Aralık - 6 Aralık

14 FARKLI KURUM 210 MEMUR ALACAK! 1-20 Aralık kamu personel alımı ilanları listelendi: JGK, Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı...

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Pozisyon: Sözleşmeli Personel
Başvuru Tarihleri: 1 Aralık - 9 Aralık

14 FARKLI KURUM 210 MEMUR ALACAK! 1-20 Aralık kamu personel alımı ilanları listelendi: JGK, Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı...

Trabzon Üniversitesi

Pozisyon: 8 Sözleşmeli Personel
Başvuru Tarihleri: 2 Aralık - 16 Aralık

14 FARKLI KURUM 210 MEMUR ALACAK! 1-20 Aralık kamu personel alımı ilanları listelendi: JGK, Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı...

Hakkari Üniversitesi

Pozisyon: 1 Sözleşmeli Personel
Başvuru Tarihleri: 2 Aralık - 16 Aralık

14 FARKLI KURUM 210 MEMUR ALACAK! 1-20 Aralık kamu personel alımı ilanları listelendi: JGK, Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı...

Türk-Alman Üniversitesi

Pozisyon: 15 Öğretim Üyesi
Başvuru Tarihleri: 2 Aralık - 16 Aralık

14 FARKLI KURUM 210 MEMUR ALACAK! 1-20 Aralık kamu personel alımı ilanları listelendi: JGK, Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı...

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Pozisyon: 58 Öğretim Üyesi
Başvuru Tarihleri: 2 Aralık - 16 Aralık

Boğaziçi Üniversitesi

Pozisyon: 7 Öğretim Üyesi
Başvuru Tarihleri: 2 Aralık - 16 Aralık

14 FARKLI KURUM 210 MEMUR ALACAK! 1-20 Aralık kamu personel alımı ilanları listelendi: JGK, Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı...

Iğdır Üniversitesi

Pozisyon: 25 Öğretim Elemanı
Başvuru Tarihleri: 2 Aralık - 18 Aralık

Kafkas Üniversitesi

Pozisyon: 6 Öğretim Elemanı
Başvuru Tarihleri: 2 Aralık - 16 Aralık

14 FARKLI KURUM 210 MEMUR ALACAK! 1-20 Aralık kamu personel alımı ilanları listelendi: JGK, Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı...

Yozgat Bozok Üniversitesi

Pozisyon: 4 Öğretim Elemanı
Başvuru Tarihleri: 2 Aralık - 16 Aralık

14 FARKLI KURUM 210 MEMUR ALACAK! 1-20 Aralık kamu personel alımı ilanları listelendi: JGK, Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı...

KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA