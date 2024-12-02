14 FARKLI KURUM 210 MEMUR ALACAK! 1-20 Aralık kamu personel alımı ilanları listelendi: JGK, Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı...

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan kamu personel alımı ilanları her yıl binlerce iş arayan vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kamuda görev almak isteyenler için çeşitli pozisyonlarda alımlar yapılacak. KPSS puanına sahip olanlar için olduğu kadar, KPSS'siz başvurulara da fırsat tanınan ilanlar, farklı illerdeki kamu kurumlarını kapsıyor. Peki, 2024 yılı kamu personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte memur alımlarına dair merak edilenler...

ARALIK AYI KAMU PERSONELİ İLANLARI Hazine ve Maliye Bakanlığı - Merkezi Finans ve İhale Birimi Pozisyon: Sözleşmeli Personel (5 Kişi)

Başvuru Tarihleri: 1 Aralık - 31 Ocak 👉5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun ile 20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca, toplam 5 adet Uzman Personel pozisyonu için 10-14 Şubat 2025 tarihleri arasında Giriş ve Seçme Sınavı yapılacaktır.

Ticaret Bakanlığı Pozisyon: 10 Ticaret Müfettiş Yardımcısı

Başvuru Tarihleri: 9 Aralık - 20 Aralık 👉Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli "Ticaret Müfettiş Yardımcısı" kadrosuna İç Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 10 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla Giriş Sınavı yapılacaktır.

Jandarma Genel Komutanlığı Pozisyon: 36 Devlet Memuru

Başvuru Tarihleri: 2 Aralık - 16 Aralık 👉Jandarma Genel Komutanlığına Tablo'da yazılı kadrolara, "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla; J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere (36) açıktan devlet memuru temin edilecektir.