Sosyal konutta vade kısaltılabilir! İşte ‘İlk Evim İlk İş Yerim Projesi’ne ilişkin merak edilen 15 soru ve cevap...

Çiftçi veya ticari faaliyeti olan kişilerin gelirleri nasıl tespit edilecek?

Ticari faaliyeti olanlarda son yıl vergi levhasında görünen yıllık net kârın 12'ye bölünmesi sonucundaki değer ile gelir tespit edilecek. Zirai faaliyeti olanlarda ise bilanço ve işletme esasına göre defter tutanlar hariç, beyan ettikleri gelirleri esas alınacak.