Sosyal konutta vade kısaltılabilir! İşte ‘İlk Evim İlk İş Yerim Projesi’ne ilişkin merak edilen 15 soru ve cevap...
TOKİ 'İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne ilişkin merak edilen sorulara cevap verdi. İsteyen daha fazla peşinat ödeyebildiği gibi, tutar tamamen de kapatılabiliyor, vadede kısaltma imkanı da söz konusu olabiliyor...
19.09.2022 06:59 - Son Güncelleme: 19.09.2022 06:59
Geliri olmayanlar başvurabilir mi?
TOKİ tarafından söz konusu projelere başvuru için asgari gelir düzeyi belirlenmedi.
Çiftçi veya ticari faaliyeti olan kişilerin gelirleri nasıl tespit edilecek?
Ticari faaliyeti olanlarda son yıl vergi levhasında görünen yıllık net kârın 12'ye bölünmesi sonucundaki değer ile gelir tespit edilecek. Zirai faaliyeti olanlarda ise bilanço ve işletme esasına göre defter tutanlar hariç, beyan ettikleri gelirleri esas alınacak.