TOKİ'nin sosyal konut projesinde yeni detay! İlk temel Ekim ayında! 2+1 ve 3+1 evler hangi illerde olacak?
Başkan Erdoğan'ın müjdelediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde yeni detaylar belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada TOKİ'nin sosyal konut projesinde ilk temeli Ekim ayında atacağını söyledi. Peki 2+1 ve 3+1 evler hangi illerde olacak? Kimlere ne kadar kontenjan ayrılacak? İşte detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin ilk temellerinin ekim ayında atılacağını duyurdu.
Bakan Kurum paylaşımında anahtarları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara teslim edeceğini vurguladı.
500 BİN KONUT YAPILACAK
Kiralardaki ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sosyal konut projesi hazırlandı.
Bu kapsamda; 81 ilde 500 bin konut yapılacak, 250 bin konut arsası uygun şartlarla satılacak. Evi olmayan dar gelirliler kira öder gibi yuva sahibi olabilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı.
''2 TRİLYON LİRADAN FAZLA EKONOMİK HAREKETLİLİĞE YOL AÇACAK''
Başkan Erdoğan, 422 milyar liralık yatırım ile gerçekleştirilecek projenin çarpan etkisiyle, 2 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açacağını söyledi.
Projenin kira ve konut fiyatlarındaki yüksekliğin düşürülmesi noktasında olumlu katkı sunağını belirten Erdoğan, ''En az 100 bin yeni istihdam katkısı sağlayacak sosyal konutlar, Türkiye'nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü bir vazife üstlenecek, Projenin ilk etabıyla 1 milyonunun üzerinde vatandaş, sağlıksız alanlardan, güvenli konutlara taşınmış olacak'' dedi.
BAŞVURULAR 14 EYLÜL'DE BAŞLADI
TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.