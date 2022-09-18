TOKİ’nin sosyal konut projesinde yeni detay! İlk temel Ekim ayında! 2+1 ve 3+1 evler hangi illerde olacak?

''2 TRİLYON LİRADAN FAZLA EKONOMİK HAREKETLİLİĞE YOL AÇACAK''

Başkan Erdoğan, 422 milyar liralık yatırım ile gerçekleştirilecek projenin çarpan etkisiyle, 2 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açacağını söyledi.

Projenin kira ve konut fiyatlarındaki yüksekliğin düşürülmesi noktasında olumlu katkı sunağını belirten Erdoğan, ''En az 100 bin yeni istihdam katkısı sağlayacak sosyal konutlar, Türkiye'nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü bir vazife üstlenecek, Projenin ilk etabıyla 1 milyonunun üzerinde vatandaş, sağlıksız alanlardan, güvenli konutlara taşınmış olacak'' dedi.