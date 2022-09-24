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Haberler Ekonomi EYT'de sona geliniyor! İlk aylıklar o tarihte yatacak...

EYT'de sona geliniyor! İlk aylıklar o tarihte yatacak...

Çalışma Bakanı Bilgin'in EYT'lilere yönelik düzenlemenin Aralık ayında Meclis'te olacağını açıklaması milyonları heyecanlandırdı. Emeklilik sürecinin Ocak'tan itibaren başlaması, ilk aylıkların Şubat'ta ödenmesi bekleniyor...

Çığıl Ön Yener
24.09.2022 07:05 - Son Güncelleme: 24.09.2022 07:05
EYT’de sona geliniyor! İlk aylıklar o tarihte yatacak...

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için hazırlıklar sürüyor.

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EYT’de sona geliniyor! İlk aylıklar o tarihte yatacak...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT'lilere yönelik çalışmalarla ilgili "Aralık ayında Meclis'te olacak. Bu tür düzenlemelerin teknik çalışmalarını biz yaparız, nihai kararı TBMM verir" şeklindeki açıklaması, takvime ilişkin ipuçları verdi.

EYT’de sona geliniyor! İlk aylıklar o tarihte yatacak...

EYT'lilere ilişkin ilgili bakanlıkların çalışmaları sürerken, hazırlanan düzenleme en erken Aralık'ta yasalaşacak.

EYT’de sona geliniyor! İlk aylıklar o tarihte yatacak...

Yasa Meclis'ten geçtikten sonra da uygulanması için yönetmelikler çıkarılacak.

EYT’de sona geliniyor! İlk aylıklar o tarihte yatacak...

Ardından da belirlenen kapsama göre emeklilik işlemleri başlayacak.

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