EYT’de sona geliniyor! İlk aylıklar o tarihte yatacak...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT'lilere yönelik çalışmalarla ilgili "Aralık ayında Meclis'te olacak. Bu tür düzenlemelerin teknik çalışmalarını biz yaparız, nihai kararı TBMM verir" şeklindeki açıklaması, takvime ilişkin ipuçları verdi.