EYT'de sona geliniyor! İlk aylıklar o tarihte yatacak...
Çalışma Bakanı Bilgin'in EYT'lilere yönelik düzenlemenin Aralık ayında Meclis'te olacağını açıklaması milyonları heyecanlandırdı. Emeklilik sürecinin Ocak'tan itibaren başlaması, ilk aylıkların Şubat'ta ödenmesi bekleniyor...
24.09.2022 07:05 - Son Güncelleme: 24.09.2022 07:05
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT'lilere yönelik çalışmalarla ilgili "Aralık ayında Meclis'te olacak. Bu tür düzenlemelerin teknik çalışmalarını biz yaparız, nihai kararı TBMM verir" şeklindeki açıklaması, takvime ilişkin ipuçları verdi.
EYT'lilere ilişkin ilgili bakanlıkların çalışmaları sürerken, hazırlanan düzenleme en erken Aralık'ta yasalaşacak.