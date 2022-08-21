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2022 model sıfır otomobil fiyat listesi değişti! İşte en ucuz sıfır otomobiller

Sahibinden ikinci el araba ve sıfır otomobil alım satımlarında fahiş fiyatın önüne geçilmesi için hükümet yeni bir düzenlemeye geçti. Söz konusu düzenleme de 2022 model araçların fiyat listesinde değişime neden oldu. İşte düzenlemeyle birlikte sıfır otomobillerin Ağustos ayı fiyatları

21.08.2022 23:21 - Son Güncelleme: 21.08.2022 23:21
2022 model sıfır otomobil fiyat listesi değişti! İşte en ucuz sıfır otomobiller

Yeni dönem ve ikinci el otomobil alım-satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidildi. İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Satışlara bu sınırlamanın getirilmesinin ardından 2022 model araç ilanları büyük oranda artış gösterdi.

AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU

İçinde bulunduğumuz ağustos ayında, pek çok otomobillin fiyat listeleri güncellendi.

İşte o liste:

GALERİ DEVAM EDİYOR
2022 model sıfır otomobil fiyat listesi değişti! İşte en ucuz sıfır otomobiller

VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression Liste fiyatı 490,000 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life Fiyatı 528,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 570,700 TL

2022 model sıfır otomobil fiyat listesi değişti! İşte en ucuz sıfır otomobiller

SEAT IBİZA;

1.0 Evo 80 HP Style Liste fiyatı: 450.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Liste fiyatı 550.000 TL

2022 model sıfır otomobil fiyat listesi değişti! İşte en ucuz sıfır otomobiller

SKODA YENİ FABİA;

1.0 TSI 95 PS Elite - 478.900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 514.400 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 564.400 TL

2022 model sıfır otomobil fiyat listesi değişti! İşte en ucuz sıfır otomobiller

CİTROEN AMİ

6 kw Elektrik Motor - 219.000 TL

C3 Feel 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Fiyatı: 474.000 TL

C-Elyesee Feel, 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Fiyatı: 506.000 TL

1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold - 518.000TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold Fiyatı: 538.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 570.000 TL

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