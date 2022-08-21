2022 model sıfır otomobil fiyat listesi değişti! İşte en ucuz sıfır otomobiller

Yeni dönem ve ikinci el otomobil alım-satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidildi. İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Satışlara bu sınırlamanın getirilmesinin ardından 2022 model araç ilanları büyük oranda artış gösterdi.



AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU



İçinde bulunduğumuz ağustos ayında, pek çok otomobillin fiyat listeleri güncellendi.



İşte o liste: