2022 model sıfır otomobil fiyat listesi değişti! İşte en ucuz sıfır otomobiller
Sahibinden ikinci el araba ve sıfır otomobil alım satımlarında fahiş fiyatın önüne geçilmesi için hükümet yeni bir düzenlemeye geçti. Söz konusu düzenleme de 2022 model araçların fiyat listesinde değişime neden oldu. İşte düzenlemeyle birlikte sıfır otomobillerin Ağustos ayı fiyatları
Yeni dönem ve ikinci el otomobil alım-satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidildi. İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Satışlara bu sınırlamanın getirilmesinin ardından 2022 model araç ilanları büyük oranda artış gösterdi.
AĞUSTOS AYI FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU
İçinde bulunduğumuz ağustos ayında, pek çok otomobillin fiyat listeleri güncellendi.
İşte o liste:
CİTROEN AMİ
6 kw Elektrik Motor - 219.000 TL
C3 Feel 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Fiyatı: 474.000 TL
C-Elyesee Feel, 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Fiyatı: 506.000 TL
1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold - 518.000TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold Fiyatı: 538.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 570.000 TL