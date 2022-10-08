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SGK, SSK ve BAĞKUR emeklisi için intibak zammı yasası çıktı mı? İntibak çıkarsa emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaşına sahip vatandaşlar düzenli olarak bir gelire sahiptir. Vaktinde çalışıp sigorta primini dolduran ve yaşı gelen vatandaşlar emekli olur. Herkes değişik emeklilik planı yapar iken çalışmadan, çalışmışlığın mükafatı olarak verdiği bu maaş sabit değildir. Senelere göre zamlanan emekli aylığı emeklileri mağdur etmeyecek civarda hesaplanarak değer kazanır. İntibak yasası da en fazla merak edilenler arasında. İntibak yasası hakkında emekliler merakla gelişmeleri takip ediyor. Belirli bir yıldan sonra emekli olanlar, primleri eşit veya daha fazla olsa bile, küçük bir emekli maaşı alıyor.

takvim.com.tr
08.10.2022 16:32 - Son Güncelleme: 08.10.2022 16:32
SGK, SSK ve BAĞKUR emeklisi için intibak zammı yasası çıktı mı? İntibak çıkarsa emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

İntibak zammı beş milyondan fazla vatandaşı etkileyecek bir durumdur. Emeklilerin ödemeleri iki ana gruba ayrılarak yapılmaktadır. Bu halde 2008 evveli emekli olanlar ve 2008 ardından emekli olanları kapsayacak şekildedir.

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SGK, SSK ve BAĞKUR emeklisi için intibak zammı yasası çıktı mı? İntibak çıkarsa emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

İntibak ile karşımıza çıkan bu halde lüzumlu düzenlemeler görüşülmüş lakin net bir sonuca varılmamıştır. 2000 yılından evvel emekli olan vatandaşlar ve ardından emekli olanlar amacıyla değişik tanıma uygulanmaktadır.

SGK, SSK ve BAĞKUR emeklisi için intibak zammı yasası çıktı mı? İntibak çıkarsa emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekliler bağlamında büyük problem yaratan bu durumda sigorta primini 2000 evvel tamamlayan lakin 2000 ardından emekli olan vatandaşlar için problem teşkil etmektedir.

SGK, SSK ve BAĞKUR emeklisi için intibak zammı yasası çıktı mı? İntibak çıkarsa emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Bu bozukluğun düzenlemesi amacıyla lüzumlu görüşmeler yapılmaya devam etmektedir. Bu iki değişik emekli arasındaki değişiklğin giderilmesi bağlamında birtakım düzenlemeler yapılmıştır.

SGK, SSK ve BAĞKUR emeklisi için intibak zammı yasası çıktı mı? İntibak çıkarsa emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

İşte bu düzenlemeler intibak zammı ile meydana konulmaktadır.

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