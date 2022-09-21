3600 gün kazancıyla yaş sınırsız erken emeklilik! Emeklilik maaşını 15-16-17 yıl çalışıp bağlatın! 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) ayrımı yok! 2000, 2008 sigorta girişiyle...

Çalışan milyonlarca kişi emekli olmayı büyük bir merakla bekliyor. Bazı durumlarda ve mesleklerde şartlara göre erken emekli olma imkanı bulunuyor. Öncelikle erken emekli olmak için belirli prim gün sayısını ve yaş şartını doldurmak aranan en önemli koşullar arasında yer alıyor. Bu koşullar sağlandıktan hemen sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidilerek emeklilik işlemleri tamamlanıyor ve vatandaşlar emekli olabiliyor. Erken emekli olmak için ise bazı kolaylıklar bulunuyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte merak edilenler!