Bu hafta bu ürünler indirimde! 29,95 TL'ye satılıyor! Çeyiz alışverişi başladı A101 22 Eylül aktüel kataloğu yayında! Mutfak aletleri, tekstil...
Bu hafta A101'in yeni aktüel ürünleri görücüye çıktı. Haftanın ortasında zincir marketlerin güncel fiyat listesi merak konusu oldu. Özellikle A101'de bu hafta nelerin indirime girdiği çokça araştırılıyor. Vatandaşlar uygun fiyatlı ürünleri almak için her hafta marketlere gitmeden öncelikle aktüel kataloğunu inceliyor. Bu noktada A101'de bu hafta neler var? A101 Eylül 2022 aktüel kataloğu yayımlandı mı soruları internet arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu hafta bu ürünler indirimde! 29,95 TL'ye satılıyor! Mutfak aletleri, tekstil...
21.09.2022 12:47 - Son Güncelleme: 21.09.2022 12:48
A101'de çeyiz alışverişi başladı. A101'in heyecanla beklenen yeni aktüel ürünleri ışıl ışık parlıyor. Beklenen katalog az evvel yayımlandı. İndirimli ürünler raflardaki yerini almaya başlıyor. Bu hafta A101'de elektronik aletler, mutfak ürünleri, züccaciye, beyaz eşya, oturma odası takımı indirimli fiyatıyla satılıyor. Düğün alışverişi yapanlar tüm ev ihtiyaçlarını yine A101 marketlerinden ucuza tamamlayabilecek. Peki bu hafta sonu A101'de hangi ürünler indirimde? İşte A101 2022 hafta sonu aktüel ürünler kataloğu tam liste...
A101 YENİ HAFTA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
A101'in Eylül ayı için satışa çıkardığı yeni indirimli ürünleri şöyle;