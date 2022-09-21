Bu hafta bu ürünler indirimde! 29,95 TL'ye satılıyor! Çeyiz alışverişi başladı A101 22 Eylül aktüel kataloğu yayında! Mutfak aletleri, tekstil...

A101'de çeyiz alışverişi başladı. A101'in heyecanla beklenen yeni aktüel ürünleri ışıl ışık parlıyor. Beklenen katalog az evvel yayımlandı. İndirimli ürünler raflardaki yerini almaya başlıyor. Bu hafta A101'de elektronik aletler, mutfak ürünleri, züccaciye, beyaz eşya, oturma odası takımı indirimli fiyatıyla satılıyor. Düğün alışverişi yapanlar tüm ev ihtiyaçlarını yine A101 marketlerinden ucuza tamamlayabilecek. Peki bu hafta sonu A101'de hangi ürünler indirimde? İşte A101 2022 hafta sonu aktüel ürünler kataloğu tam liste...