⛽11 Ekim akaryakıt LİTRE FİYATLARI! 30 TL'ye yaklaşıyor! Benzin, motorin, LPG'ye ZAM! Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, otogaz ZAMLI fiyat LİSTESİ 2022

MOTORİNE ZAM!

Son zamlar sonrası 27 lirayı aşan motorinin litre fiyatı bir kez daha yükseldi. Gece yarısından itibaren 1 lira 39 kuruş daha yükselen motorinde fiyatlar, İstanbul'da ortalama 28 lira 53 kuruş, Ankara'da 28 lira 66 kuruş, İzmir'de ise 28 lira 68 kuruş oldu.