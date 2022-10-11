⛽11 Ekim akaryakıt LİTRE FİYATLARI! 30 TL'ye yaklaşıyor! Benzin, motorin, LPG'ye ZAM! Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, otogaz ZAMLI fiyat LİSTESİ 2022
Piyasalarda arz endişelerinin yeniden zemin kazanmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 96,13 doları gördü. Brent petroldeki yükselişle birlikte akaryakıtta da hareketlilik başladı. Son olarak motorine 1,38 TL zam yapıldı. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı megakent İstanbul'da ortalama 28 lira 53 kuruş, başkent Ankara'da 28 lira 66 kuruş, İzmir'de ise 28 lira 68 kuruş oldu. İşte AKARYAKIT GÜNCEL FİYAT LİSTESİ! BENZİN, MOTORİN, LPG: Shell, Opet, BP...
11 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları! Brent petrolün varil fiyatı, piyasalarda arz endişelerinin yeniden zemin kazanmasıyla son 2 haftada yaklaşık yüzde 16 artış kaydetti. Bu gelişmeyle birlikte akaryakıt fiyatlarında da yükseliş ortaya çıktı. 11 Ekim itibariyle motorine 1 lira 39 kuruş zam geldi. İşte Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, otogaz ZAMLI fiyat LİSTESİ 2022!
MOTORİNE ZAM!
Son zamlar sonrası 27 lirayı aşan motorinin litre fiyatı bir kez daha yükseldi. Gece yarısından itibaren 1 lira 39 kuruş daha yükselen motorinde fiyatlar, İstanbul'da ortalama 28 lira 53 kuruş, Ankara'da 28 lira 66 kuruş, İzmir'de ise 28 lira 68 kuruş oldu.
BENZİN FİYATLARINDA SON DURUM
Benzinde ise fiyatlar değişmedi. Son gelen zamlardan sonra geçerli olan fiyatlara göre benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 60 kuruşa, Ankara'da 20 lira 74 kuruşa, İzmir'de 20 lira 73 kuruşa satılıyor.
11 EKİM 2022 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI ŞÖYLE:
İstanbul bir litre benzin fiyatı: 20.61 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı 28.53 TL