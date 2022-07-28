Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Prim ödemesi için yeni formül belirlendi
Ev hanımları için emeklilik oldukça merak edilen konular arasında yer almaktadır. SGK bu bağlamda çeşitli çalışmalar yapmıştır. Daha önce hiç sigortalı işte çalışmamış olan ev hanımları için emeklilik imkanı verilmiştir. Ev hanımları, kendilerinin bu hizmetlerden yararlanıp yararlanamayacaklarını, yaşlılık zamanları içinde emekli maaşı almalarının bir yolu olup olmadığını incelemeye devam etmektedirler.
Yaşlılık zamanı gelince rahata kavuşmak isteyenler emeklilik yollarını araştırıyor. Bu kapsamda ev hanımları emekli olak için can atıyor. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan müjdeli haber geldi. SGK bağlamında oluşturulan resmi bildirime göre alakalı şartları gerçekleştiren bütün ev hanımlarının emekli olmaya hak kazanacağı detayı verildi. İşte ev hanımlarını yakından ilgilendiren emeklilik kararlarına dair ayrıntılar…
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre ev içerisinde geliştirdiği hizmetleri sunan, ilgili hizmetler için herhangi bir ticari araç satın almamış olan ve kendi ile birlikte çalışan başka bir personeli bulunmayan ev hanımlarına, esnaf muafiyetinden yararlanma hakkı tanındı. Buna göre vergi muafiyeti kararını alan ve kuruma ibraz eden her ev hanımı, emekli olabilecek.