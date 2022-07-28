Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Prim ödemesi için yeni formül belirlendi

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre ev içerisinde geliştirdiği hizmetleri sunan, ilgili hizmetler için herhangi bir ticari araç satın almamış olan ve kendi ile birlikte çalışan başka bir personeli bulunmayan ev hanımlarına, esnaf muafiyetinden yararlanma hakkı tanındı. Buna göre vergi muafiyeti kararını alan ve kuruma ibraz eden her ev hanımı, emekli olabilecek.