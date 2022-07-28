Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Prim ödemesi için yeni formül belirlendi

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Prim ödemesi için yeni formül belirlendi

Ev hanımları için emeklilik oldukça merak edilen konular arasında yer almaktadır. SGK bu bağlamda çeşitli çalışmalar yapmıştır. Daha önce hiç sigortalı işte çalışmamış olan ev hanımları için emeklilik imkanı verilmiştir. Ev hanımları, kendilerinin bu hizmetlerden yararlanıp yararlanamayacaklarını, yaşlılık zamanları içinde emekli maaşı almalarının bir yolu olup olmadığını incelemeye devam etmektedirler.

takvim.com.tr
28.07.2022 16:34 - Son Güncelleme: 28.07.2022 16:37
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Prim ödemesi için yeni formül belirlendi

Yaşlılık zamanı gelince rahata kavuşmak isteyenler emeklilik yollarını araştırıyor. Bu kapsamda ev hanımları emekli olak için can atıyor. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan müjdeli haber geldi. SGK bağlamında oluşturulan resmi bildirime göre alakalı şartları gerçekleştiren bütün ev hanımlarının emekli olmaya hak kazanacağı detayı verildi. İşte ev hanımlarını yakından ilgilendiren emeklilik kararlarına dair ayrıntılar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Prim ödemesi için yeni formül belirlendi

SGK'dan Ev Hanımlarına Emeklilik Müjdesi!

Emeklilik hizmetleri ve diğer projeleri yardımıyla vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen kamu kurumlarından birisi olarak karşımıza çıkan SGK, yeni dönemde de avantajlı hizmetler sunmaya ve yeni projeler geliştirmeye devam ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Prim ödemesi için yeni formül belirlendi

Bu kapsamda ev hanımlarını yakından ilgilendiren bir karara daha imza attığını aktaran SGK, alakalı takım amacıyla da yer alan ve emekliliğine imkânsız gözü ile bakılan vatandaşlara, emekli olma hakkı tanınacağının verisini kamuoyu ile paylaştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Prim ödemesi için yeni formül belirlendi

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre ev içerisinde geliştirdiği hizmetleri sunan, ilgili hizmetler için herhangi bir ticari araç satın almamış olan ve kendi ile birlikte çalışan başka bir personeli bulunmayan ev hanımlarına, esnaf muafiyetinden yararlanma hakkı tanındı. Buna göre vergi muafiyeti kararını alan ve kuruma ibraz eden her ev hanımı, emekli olabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Prim ödemesi için yeni formül belirlendi

Prim Ödemesi 6 Gün Fazladan Verilecek

SGK doğrultusundan tasarlanan ve "Vergisiz Esnaflık ile Emeklilik" adı ile hizmete alınan yeni projeye göre ev hanımlarının aylık 24 gün olarak yapmış oldukları prim ödemeleri, sisteme 30 gün olarak geçecek.

SON DAKİKA