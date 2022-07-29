4B kamu ve 4D’li taşeron işçiler! Bayram havası estirecek! 2 bin 168 lira... Ek ödeme bekleyenlere müjde tarih Resmi Gazete'de!

26 günlük ilave tediyenin ikinci yarısının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Taşeron ve kamu işçilerine ödenen ilave tediyelerin birinci yarısı 4 Temmuz'da hesaplara geçmişti. Şimdilerde gözler ikinci yarı ödemelerinde... 700 bin kişiyi ilgilendiriyor! Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere ek ödemenin ikinci yarısı yarısı için tarih netleşti. İşte detaylar...