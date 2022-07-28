Kolay başvuruyla siz de faydalanın! Aile, gıda, engelli, yaşlı yardımı DESTEK ÖDEMELERİ 2022! Milyonlarca kişinin hesaplarına yatacak!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen Sosyal Yardımlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, destek ödemeleri neler? Sosyal yardım başvuruları ne zaman? İşte merak edilenler...
AİLE YARDIMLARI 2022
-Doğum Yardımı : 15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımı yapılmaktadır.
-Çoklu Doğum Yardımı : Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yöneliktir.
-Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı :Hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yöneliktir.
-Öksüz ve Yetim Yardımı 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan nakdi yardımdır.
-Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı : Vatani görevini yerine getirmekte olan askerlerimizin, sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerinin askerlik görevi süresince desteklenmesi amacıyla yürütülür.
-Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı : Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup babası askerde olan çocuklar için yapılan nakdi yardımlardır.
-Terör Zararı Yardımları: Terör olaylarından etkilenen kişilerin acil durum kapsamında gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi ihtiyaçlarına yönelik olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından yardımlar yapılmaktadır.
-Afet-Acil Durum Yardımları: Afet ve acil durum hallerinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından vatandaşlarımızın gıda, giyim, barınma vb. temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar yapılmaktadır.