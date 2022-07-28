Kolay başvuruyla siz de faydalanın! Aile, gıda, engelli, yaşlı yardımı DESTEK ÖDEMELERİ 2022! Milyonlarca kişinin hesaplarına yatacak!

-Öksüz ve Yetim Yardımı 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan nakdi yardımdır.



-Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı : Vatani görevini yerine getirmekte olan askerlerimizin, sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerinin askerlik görevi süresince desteklenmesi amacıyla yürütülür.

