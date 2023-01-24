Sosyal desteklere yeni tarife! Kim, ne kadar alacak? Nasıl yararlanılacak? İşte sosyal desteklere ilişkin detaylar…

65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların kimlik belgesiyle başvurarak yararlanabildiği bu aylığın tutarı, memur maaş katsayısının yüzde 30 artmasıyla bin 536 liradan bin 997 liraya çıktı. Bu destekten yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle yükseldi.