Sosyal desteklere yeni tarife! Kim, ne kadar alacak? Nasıl yararlanılacak? İşte sosyal desteklere ilişkin detaylar…
Memur ve asgari ücret zammı ile 2022 enflasyonu, pek çok sosyal destek ödemesine yansıdı. Yaşlılardan engellilere, çocuklardan annelere kadar yapılan ödemeler arttı, bunlardan yararlanmak kolaylaştı. İşte sosyal desteklere ilişkin detaylar…
24.01.2023 06:57 - Son Güncelleme: 24.01.2023 06:57
Kimilerinin tutarı yüzde 16.48'den yüzde 30'a çıkarılan memur maaş katsayı artışıyla kimileri yüzde 54.66'lık asgari ücret zammıyla kimileri de yıllık enflasyon oranlarıyla yükseldi. Hemen hemen her destekten yararlanmak da kolaylaştı.
İşte 10 alandaki desteklerde yaşanan değişim…
65 YAŞINI AŞANLAR: Sosyal güvencesi olmayan yaşlıların yardımına 65 yaş aylığı yetişiyor.
65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların kimlik belgesiyle başvurarak yararlanabildiği bu aylığın tutarı, memur maaş katsayısının yüzde 30 artmasıyla bin 536 liradan bin 997 liraya çıktı. Bu destekten yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle yükseldi.