Bedava gibi dağıtılıyor! YAĞ FİYATLARI DÜŞTÜ! O markette sadece 1 TL'ye satılıyor! İndirimli 1,2,3,4,5 litrelik sıvı yağ fiyatları! Bunu yaparsanız...
Bizim Toptan marketleri bombayı patlattı. Ayçiçek yağında kampanya başlattıklarını duyuran Bizim Toptan, kampanyanın detaylarını da açıkladı. Buna göre sadece 1 TL'ye satılıyor! Peki ne yapmak gerekiyor? 1 TL'ye ayçiçek yağı almak için tek bir şart bulunuyor. İşte indirimli 1,2,3,4,5 litrelik sıvı yağ fiyatları ve Bizim Toptan marketleri ayçiçek yağı kampanyası hakkında merak edilenler!
Ocak ayına özel şok kampanya başladı. Ne A101, ne BİM, ne ŞOK, ne Migros o markette sadece 1 TL'ye satılıyor. Ayçiçek yağında bir süredir indirim bekleniyordu. 1,2,3,4,5 litrelik yağ fiyatları gündemde sıkça araştırılırken flaş duyuru geldi. Bizim Toptan'da Ocak ayına özel yeni bir indirim kampanyası başlatıldı. Özellikle ayçiçek yağının dip fiyatı ile dikkatleri üzerine çek Bizim Toptan Besler marka litrelik ayçiçek yağının 1 TL'ye düştüğü müjdeledi. Sadece bunu yaparsanız...
5 Şubat tarihine kadar toplamda 500 TL ve üzeri tutarlarda alışveriş yapan tüm Bizim Toptan müşterileri, Besler marka litrelik ayçiçek yağını 1 TL'ye alabilecek.
Bireysel müşteriler için geçerli olduğu belirtilen bu kampanyayı duyan tüketiciler Bizim Toptan mağazalarına akın etmeye başladı.
Ayçiçek yağı indiriminin yanı sıra farklı ürün gruplarında da indirime gittiğini duyuran Bizim Toptan hem mağazalarında hem de online platformunda geçerli olan kampanyası kapsamında satışa sunmuş olduğu ürünleri ve etiket fiyatlarını şu şekilde sıraladı: