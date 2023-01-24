Bedava gibi dağıtılıyor! YAĞ FİYATLARI DÜŞTÜ! O markette sadece 1 TL’ye satılıyor! İndirimli 1,2,3,4,5 litrelik sıvı yağ fiyatları! Bunu yaparsanız...

5 Şubat tarihine kadar toplamda 500 TL ve üzeri tutarlarda alışveriş yapan tüm Bizim Toptan müşterileri, Besler marka litrelik ayçiçek yağını 1 TL'ye alabilecek.

Bireysel müşteriler için geçerli olduğu belirtilen bu kampanyayı duyan tüketiciler Bizim Toptan mağazalarına akın etmeye başladı.

Ayçiçek yağı indiriminin yanı sıra farklı ürün gruplarında da indirime gittiğini duyuran Bizim Toptan hem mağazalarında hem de online platformunda geçerli olan kampanyası kapsamında satışa sunmuş olduğu ürünleri ve etiket fiyatlarını şu şekilde sıraladı: