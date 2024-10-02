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Sosyal desteklere yeni memur zammı! Ocak 2025'te yüzde 9.31'lik fark hesaplandı: Dul maaşı, engelli, 65 yaş aylığı, evde bakım, SED...

Devletin sağladığı sosyal destek ödemelerinde Ocak 2025 itibarıyla artış yaşanacak. Memur maaş katsayısındaki değişim, pek çok kesime sağlanan sosyal desteklere de yansıyacak. Yaşlılar, engelliler, hasta vatandaşlar ve aileler Ocak ayında zamlı ödemelerini alacak. Peki, yeni sosyal destek tutarları ne olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 06:36 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 06:36
Sosyal desteklere yeni memur zammı! Ocak 2025’te yüzde 9.31’lik fark hesaplandı: Dul maaşı, engelli, 65 yaş aylığı, evde bakım, SED...

2024 yılının Ocak ayında, memurlara yapılacak zam ile birlikte sosyal destek ödemelerinde de artış yaşanacak. OVP (Orta Vadeli Program) kapsamında açıklanan verilere göre 2024 yılı enflasyon tahmininin yüzde 41,5 olması bekleniyor. Peki, yeni yılda sosyal yardım ödemeleri ne kadar olacak? Dul, yetim, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

Sosyal desteklere yeni memur zammı! Ocak 2025’te yüzde 9.31’lik fark hesaplandı: Dul maaşı, engelli, 65 yaş aylığı, evde bakım, SED...

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artış, yaşlılardan engellilere, hastalardan evde yakınına bakanlara, ailelere kadar pek çok kesime ödenen paraya yansıyacak.

Sosyal desteklere yeni memur zammı! Ocak 2025’te yüzde 9.31’lik fark hesaplandı: Dul maaşı, engelli, 65 yaş aylığı, evde bakım, SED...

Ocak'ta memurlara yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. OVP'de yer alan yüzde 41.5'lik 2024 yılı TÜFE tahminine göre, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek.

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