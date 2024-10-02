Sosyal desteklere yeni memur zammı! Ocak 2025’te yüzde 9.31’lik fark hesaplandı: Dul maaşı, engelli, 65 yaş aylığı, evde bakım, SED...

2024 yılının Ocak ayında, memurlara yapılacak zam ile birlikte sosyal destek ödemelerinde de artış yaşanacak. OVP (Orta Vadeli Program) kapsamında açıklanan verilere göre 2024 yılı enflasyon tahmininin yüzde 41,5 olması bekleniyor. Peki, yeni yılda sosyal yardım ödemeleri ne kadar olacak? Dul, yetim, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...