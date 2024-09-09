Emekli maaşında sistem sil baştan! 1999-2000-2008 sigortalıların primine göre aylık hesaplama yöntemi değişiyor!

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında çalışanları ilgilendiren önemli değişiklikler yolda. Sadece prim ödemelerinde değil, prim gün sayısında da artış bekleniyor. Bu gelişmeler, Türkiye'nin uzun vadeli ekonomi planları çerçevesinde sosyal güvenlik sistemini güçlendirme amacını taşıyor.
Türkiye'de emeklilik sisteminde aylık ödenen dosya sayısı 16 milyona ulaşmış durumda. Bakıldığı zaman 1.8 çalışana bir emekli düşüyor. Bunun olması gereken oranı ise 4 çalışana bir emeklinin düşmesi. Dolayısıyla bu dengenin sağlanamaması hem sosyal güvenlik sistemini zora sokuyor hem de emeklilerin daha yüksek aylık almalarını önlüyor.
Orta Vadeli Program'da (OVP) emeklilik sistemi ve maaş hesaplama yöntemlerini de içine alan bir dizi düzenlemenin yapılması öngörüldü. Buna göre sigortalıların daha çok sistemde kalmalarını sağlayacak modeller hayata geçirilecek. OVP'de yer alan bu model için "Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir" denildi.