Ailelere zamlı sosyal yardım ödenecek, reset atıldı! %49.25'lik artış hesaplara yağacak! Evde bakım, 65 yaş, engelli aylığı, SED, dul ve yetim...

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 37.57 olarak gerçekleşti. Buna göre; memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 29.78, Ocak zammı da yüzde 49.25 oldu. Asgari ücret zammı da geçtiğimiz günlerde açıklanmış ve 2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücret 17 bin 2 tl olarak duyurulmuştu. Peki sosyal yardım ödemeleri ne kadar olacak? Zamlı evde bakım, 65 yaş, engelli aylığı, SED, dul ve yetim maaşları belli oldu mu? İşte detaylar...