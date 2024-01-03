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Ailelere zamlı sosyal yardım ödenecek, reset atıldı! %49.25'lik artış hesaplara yağacak! Evde bakım, 65 yaş, engelli aylığı, SED, dul ve yetim...

2024 asgari ücretin belirlenmesinin ardından memur ve emekli maaş zammı da açıklandı. TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurmasıyla memur ve memur emeklilerinin aylıkları enflasyon farkı dahil artışları yüzde 49,25 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 37,57 oldu. Memur ve emeklinin yanı sıra sosyal desteklerden faydalananlara da güzel haber geldi. Yapılan maaş zamlarından sosyal destek ödemeleri de etkilenecek. Evde bakım, SED, engelli aylığı, 65 yaş aylığı...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 13:01 Güncelleme 03 Ocak 2024, 13:03
Ailelere zamlı sosyal yardım ödenecek, reset atıldı! %49.25’lik artış hesaplara yağacak! Evde bakım, 65 yaş, engelli aylığı, SED, dul ve yetim... 1

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 37.57 olarak gerçekleşti. Buna göre; memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 29.78, Ocak zammı da yüzde 49.25 oldu. Asgari ücret zammı da geçtiğimiz günlerde açıklanmış ve 2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücret 17 bin 2 tl olarak duyurulmuştu. Peki sosyal yardım ödemeleri ne kadar olacak? Zamlı evde bakım, 65 yaş, engelli aylığı, SED, dul ve yetim maaşları belli oldu mu? İşte detaylar...

Ailelere zamlı sosyal yardım ödenecek, reset atıldı! %49.25’lik artış hesaplara yağacak! Evde bakım, 65 yaş, engelli aylığı, SED, dul ve yetim... 2

Zamlı sosyal yardım ödeme miktarları, asgari ücret, memur ve emekli maaş zamlarının netleşmesiyle gündeme geldi. Vatandaşlar 2024 yılında sosyal yardımların kaç TL ödeneceğini araştırmaya başladı.

Ailelere zamlı sosyal yardım ödenecek, reset atıldı! %49.25’lik artış hesaplara yağacak! Evde bakım, 65 yaş, engelli aylığı, SED, dul ve yetim... 3

Devlet ihtiyacı olan vatandaşların yardımına sosyal destek programlarıyla yetişiyor. Bu desteklerden bazılarının tutarları memur maaşlarına endeksli.

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