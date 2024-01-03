Ailelere zamlı sosyal yardım ödenecek, reset atıldı! %49.25'lik artış hesaplara yağacak! Evde bakım, 65 yaş, engelli aylığı, SED, dul ve yetim...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 37.57 olarak gerçekleşti. Buna göre; memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 29.78, Ocak zammı da yüzde 49.25 oldu. Asgari ücret zammı da geçtiğimiz günlerde açıklanmış ve 2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücret 17 bin 2 tl olarak duyurulmuştu. Peki sosyal yardım ödemeleri ne kadar olacak? Zamlı evde bakım, 65 yaş, engelli aylığı, SED, dul ve yetim maaşları belli oldu mu? İşte detaylar...
Zamlı sosyal yardım ödeme miktarları, asgari ücret, memur ve emekli maaş zamlarının netleşmesiyle gündeme geldi. Vatandaşlar 2024 yılında sosyal yardımların kaç TL ödeneceğini araştırmaya başladı.
Devlet ihtiyacı olan vatandaşların yardımına sosyal destek programlarıyla yetişiyor. Bu desteklerden bazılarının tutarları memur maaşlarına endeksli.