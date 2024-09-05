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EMEKLİYE %13.44 OVP ZAMMI: Yıl sonu enflasyon tahmini değişti! Ocak maaş hesabı ile SSK Bağ-Kur'luya 14.180,00 TL...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak 2024'te alacakları zam oranını merakla bekliyor. Bugün açıklanan Orta Vadeli Program (OVP), bu konuda önemli ipuçları sundu. TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) tahminleri, özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışına yönelik beklentileri netleştirdi. Peki, emeklileri hangi oranlar bekliyor? İşte en yeni tahminlerle ocak zammı hesabı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 06:44 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 10:55
EMEKLİYE %13.44 OVP ZAMMI: Yıl sonu enflasyon tahmini değişti! Ocak maaş hesabı ile SSK Bağ-Kur’luya 14.180,00 TL... 1

2024 yılında kök aylıklarına toplamda %86.16 zam yapılan ve en düşük emekli maaşları önce 10 bin, ardından 12 bin 500 liraya çıkarılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, şimdi 2025 yılı artışlarını merakla bekliyor.

EMEKLİYE %13.44 OVP ZAMMI: Yıl sonu enflasyon tahmini değişti! Ocak maaş hesabı ile SSK Bağ-Kur’luya 14.180,00 TL... 2

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 2025 yılının Ocak ayında, 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Şu ana kadar iki veri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos ayı enflasyonu da yüzde 2.47 olarak açıkladı. İki aylık enflasyon yüzde 5.78'e ulaştı. Geriye dört veri kalırken, enflasyon tahminleri Ocak artışının ipucunu veriyor. En önemli ipucu ekonominin 2025-2027 yol haritasını gösteren Orta Vadeli Program'dan geldi.

EMEKLİYE %13.44 OVP ZAMMI: Yıl sonu enflasyon tahmini değişti! Ocak maaş hesabı ile SSK Bağ-Kur’luya 14.180,00 TL... 3

OVP TAHMİNİ GELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, düzenlenen toplantıda, enflasyonun düşüşünü sürdürerek 2024 yılını yüzde 41.5 ile tamamlamasını beklediklerini söyledi.

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