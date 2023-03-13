Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! SSK, Bağkur, 4C aylık ödeme TAKVİMİ 2022! Mart ayı Emekli Memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

Mart ayı Emekli Memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak sorusu gündemde vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından emekli ve memur maaşları Şubat ayında erken yatırılmıştı. Gözler şimdi Mart ayı ödemelerinde. Bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Bir yandan da Temmuz zammı bekleniyor. Ocak ayında zam oranları yüzde 30'a yükseltilen, ek göstergeleri yenilenen memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da ise yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. İşte hesaplamalar ve diğer tüm detaylar...