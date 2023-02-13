Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Emekli maaşları yattı mı, 14 Şubat’ta mı yatacak? Emekli maaşı ödeme TAKVİMİ 2023! TCKN 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Emekli maaşları hakkında duyuru geldi. Emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Şubat ayında emekli maaşları erken yatacak. SSK aylıklarından 17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta, 21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta ödenecek. İşte sorgulama ekranı ve listesi ve emekli maaşı ödeme TAKVİMİ 2023! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...