Kara kara hediye düşünmeyin! Sevgililer Günü geliyor Migros 14 Şubat ürünlerini yayımladı! Fiyatları düştü: 50 TL, 100 TL! Hediyelik eşyalar...
Migros her hafta farklı aktüel ürünler kataloğu ile vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Bu haftaki kampanyaları arasında ise Sevgililer Günü'ne özel ürünler dikkat çekiyor. Kozmetik ürünleri, parfümler, kremler, losyonlar, erkek bakım ürünleri, kadın bakım ürünleri, giyim ve elektronik ürünler tam Sevgiler Günü'nde alınabilecek hediyeler! İşte Migros'tan 14 Şubat Sevgililer Günü için alabileceğiniz hediyelik ürünler.
13.02.2023 12:26 - Son Güncelleme: 13.02.2023 12:26
Sevgililer Günü'ne çok az bir süre kaldı. Sevgilisine, eşine, dostuna, arkadaşına, ailesine hediye almak isteyenler sık sık zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Böyle anlamlı günler için zincir marketler özel indirim kataloğu yayımlıyor. 14 Şubat 2023 Sevgililer Günü için de bu yıl Migros dev kampanya başlattı. Güncel aktüel ürünler kataloğunda alabileceğiniz bir çok hediye seçeneği yer alıyor. Kara kara hediye düşünenlere müjde! Fiyatları düştü: Hediyeye göre 50 TL, 100 TL'ye satılıyor! İşte Migros Sevgililer Günü kataloğu...
MİGROS GÜNCEL KAMPANYALAR
Migros internet sitesinden yeni kampanyalarını duyurdu:
Giyim Aksesuar Ürünlerinde Avantajlı İndirimler,