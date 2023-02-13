Kara kara hediye düşünmeyin! Sevgililer Günü geliyor Migros 14 Şubat ürünlerini yayımladı! Fiyatları düştü: 50 TL, 100 TL! Hediyelik eşyalar...

Sevgililer Günü'ne çok az bir süre kaldı. Sevgilisine, eşine, dostuna, arkadaşına, ailesine hediye almak isteyenler sık sık zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Böyle anlamlı günler için zincir marketler özel indirim kataloğu yayımlıyor. 14 Şubat 2023 Sevgililer Günü için de bu yıl Migros dev kampanya başlattı. Güncel aktüel ürünler kataloğunda alabileceğiniz bir çok hediye seçeneği yer alıyor. Kara kara hediye düşünenlere müjde! Fiyatları düştü: Hediyeye göre 50 TL, 100 TL'ye satılıyor! İşte Migros Sevgililer Günü kataloğu...