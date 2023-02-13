Ekim 2008 öncesi ve sonrasına dikkat! SSK, Bağkur, 4C'liye ilave 4.125 TL! 3 maaş tek seferde yatacak! 1800 gün prim + 900 gün prim ödemesiyle...
Birden fazla maaş alarak gelirinizi ikiye katlayabilirsiniz. Çok kişi bilmese de her yıl yüzbinlerce kişi çift maaş alma hakkı kazanıyor. Hatta üçüncü maaşı bile alabilme imkanınız bulunuyor. Bu parayı almak için belirli şartları taşımak gerekiyor. Eğer bu şartlara sahipseniz birden fazla maaşı kolaylıkla alabiliyorsunuz. İşte; 3 maaş birden almak için yapmanız gerekenler.
13.02.2023 08:51 - Son Güncelleme: 13.02.2023 08:51
Milyonlarca vatandaş her ay gelirini artırmak için farklı yollar arıyor. Ancak birçok kişi bu detayı bilmese de, bazı insanların birden fazla maaş alma hakkı bulunuyor. İkinci maaşı almak mümkün olurken, maaş sayısı üçe bile çıkabiliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan alabileceğiniz 3 farklı maaşla geçim şartlarınız daha da kolaylaşacak. Peki, kimler 3 maaş birden alabilecek? İşte detaylar...
Öncelikle vefat eden eşin hangi sigorta türüne (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) bağlı çalıştığına bakılmadan geride kalan kadın eşe maaş bağlanıyor.
Ekim 2008'den sonra vefat eden sigortalının SSK'lı olması halinde, 5 yıldan beri sigortası bulunması ve en az 900 gün prim ödemiş olması şartı aranıyor.