Ekim 2008 öncesi ve sonrasına dikkat! SSK, Bağkur, 4C’liye ilave 4.125 TL! 3 maaş tek seferde yatacak! 1800 gün prim + 900 gün prim ödemesiyle...

Milyonlarca vatandaş her ay gelirini artırmak için farklı yollar arıyor. Ancak birçok kişi bu detayı bilmese de, bazı insanların birden fazla maaş alma hakkı bulunuyor. İkinci maaşı almak mümkün olurken, maaş sayısı üçe bile çıkabiliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan alabileceğiniz 3 farklı maaşla geçim şartlarınız daha da kolaylaşacak. Peki, kimler 3 maaş birden alabilecek? İşte detaylar...