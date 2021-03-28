Sonunda netleşti ve başvurular başladı! Başvuran herkese son dakika en az 500 ve 750 TL ödeme!

Yüz binlerce kişi için müjdeli haber geldi. Ödemeler an itibari ile başladı. Başvuran herkes için hesaplara anında 500 TL ödemeler veriliyor. Bakan Pekcan tarafından gelen açıklama ile beraber müjde verildi. Mart ayından bu yana kadar gelir kayıpları olanlardan kira destek ödemelerine kadar tüm ödemeler dün itibari ile başladı. Gelen taleplere bakılacak olursa desteklerden yararlanmak için vatandaşların şartları yerine getirmesi gerekir. Fakat başvuru yapmadılarsa ödeme alamayacakları için başvuru yapmaları gerekir. Eğer başvuru süreçlerini kaçırdılarsa süreç 31 Mart tarihine kadar yeniden başvuru yapılması için uzatıldı.