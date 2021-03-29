Analistler ölümcül tarih verdi ve uyardı alırken... Dolar ve altın alacaklar dikkat! Dolar ve altında 3 önemli madde!
Dolar ve altın alacaklar dikkat! Dolar ve altında 3 önemli madde! Geçtiğimiz hafta piyasalarda oldukça dalgalı bir seyir izlendi. Borsa süratle alt kayarken döviz yukarıya atladı. Yatırımcılar ise özellikle ilk iki gün panik halde eldeki paylarından kurtulmaya çalıştı. Şüphesiz piyasalarda değişen yarıyıllarda değişik sebeplerle türbülanslar yaşanır. Çalkantılar yatırımcıların stresini artırırken panik halde ve kumpassız biçimde operasyonlarda bulunmasına yol açar. Paniğin büyüklüğüne bağlı olarak da fiyat ve hacimdeki akış hızında kaotik değişimler gündeme gelir. Ancak bu süreçte değişmeyen tek şey kayıp ve hatalı işlemlerdir.
Dolar ve altın alacaklar dikkat! Dolar ve altında 3 önemli madde! Analistler ölümcül tarih verdi ve uyardı alırken... Geçtiğimiz hafta piyasalarda oldukça dalgalı bir seyir izlendi. Dalganın içindeyken kısa vadede eldeki hissenin değer kaybı kaçınılmazdır. Uzun vadede düşük riskle getiri elde etmek ise her zaman mümkün. Yatırımcılar için bu noktada 3 önemli madde söz konusu. İşte detaylar... Şüphesiz dalganın içindeyken kısa vadede eldeki hissenin değer kaybı kaçınılmazdır. Kısa süreli beklentilerle hareket edenler bu dönemlerdeki en büyük kayıpları yaşayanlar olmakta. Önemli olansa hisse senedi piyasasına daha geniş bir pencereden bakabilmektir.
Borsada sadece kâr payı odaklı işlemde bulunanlar, çalkantılı dönemleri huzurlu atlatırken uzun vadede kazanma imkânına sahip oluyor. Son 10 yıl içerisinde 17 şirket, yatırımcısına ödediği temettüyle yatırılan anaparanın çıkmasını sağladı. Hisse senetlerindeki değer artışıysa yatırımcı için ilave olarak kazanç hanesine yazıldı.
Borsa İstanbul'daki ortalama temettü verimliliği yüzde 2.52 seviyesinde. Veriler halka açıldığından bu yana yatırımcısına kar payı ödemeyen birçok şirketin olduğunu söylüyor.
Bu anlamıyla borsanın genelinden temettü yani kar payı odaklı bir yatırım stratejisi uygulayabilmek hayli sınırlı olsa da imkânsız değil.
Şu anda borsada 416 şirket işlem görüyor. Geçmiş 10 yıllık veriler değerlendirerek düzenli temettü ödeyen ve bu temettüleriyle ana paranın amorti edilmesini sağlayanların hangi firmalar olduğu araştırıldığında sadece 17 şirketin bu kritere uyduğu görülecektir.
Bunlar Ege Endüstri, Otokar, Ford Otosan, Tofaş Oto. Fab., Erbosan, Aksa, Pınar Et Ve Un, Adel Kalemcilik, Aygaz, Borusan Yat. Paz., Erdemir, Alkim Kimya, Pınar Süt, İş Yat. Ort., Eczacıbaşı Yatırım, Akçansa ve F-M İzmit Piston. Bu şirketlerden herhangi birine 10 yıl önce yatırım yapanlar fiyatlardan bağımsız olarak sadece her yıl düzenli aldıkları temettülerle yatırdıkları anaparayı geri almış oldu. Aynı dönemde bu hisselerde yüzde 457 ile 30 bin aralığında getiriler de oluştu.
OTOMOTİV AĞIRLIKTA
İnceleme neticesinde listede yer alan 17 şirketin üçü otomotiv ikisi otomotiv yan sanayi sektöründe yer alıyor. Demir çelik sektörünün güçlü aktörlerinden Erdemir'den pay alanlar yatırdıkları parayı geri aldıkları gibi son 10 yılda toplam yüzde 1.463 oranında getiri sağladı.
Listede yer alan 17 şirket içerisinden fiyat/kazanç oranı 15, piyasa değeri/defter değeri oranı 3 seviyesinin altında olan hisseleri listelediğimizde Tofaş Oto. Fab., Aksa, Ereğli Demir Çelik, Pınar Süt önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüksek temettüleri ile öne çıkabilecek, fiyatları da değerleme oranlarına göre iskontolu şirketler arasında yer alıyor.