Hemen 50.000 TL hesaplara yatıyor! Almayan bin pişman! Nakit paraya mı ihtiyacınız var? İşte yapmanız gereken...

Genel olarak kredi alma şartları arasında kredi sicil notu, daha önce çekilen kredinin ne kadar olduğu, hangi aralıklarla ödendiği, ipotek edecek taşıt veya yapı gibi detaylar bulunmaktadır. Bunların karşılanması durumunda da başvuru sahibine genellikle olumlu dönüşler sağlanmaktadır. Elbette ki her bankanın kriterleri değişebilmektedir.