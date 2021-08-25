Sonunda belli oldu! Milyonlar bekliyordu! Kredi kartı borcu olanlar dikkat: TC kimlik numaranızla erteleyebilirsiniz!
Bankaya olan borçlarını ödeyememiş şahıslar bir vakit sonra kara listeye alınıyor ve bankalarla çalışması zor duruma geliyor. Kredi kartı borcunu ertelemek amacıyla TC Kimlik numarası ve telefon numarası ile internet üzerinden müracaat yapılabiliyor. Akbank doğrultusundan oluşturulan bildirimde "Pandemi sürecinin etkisi sebebi ile müşterilerimizin kredi kartı borçları alış veriş faizi alınarak Ekim 2021 ekstresine kadar, kredi kartı ücretleri ise Eylül 2021 tarihine ötelenebilecektir." denildi.
Tek tek açıklama yapıldı. TC kimlik numaranızla borcunuzu erteleyebilirsiniz! Kredi kartı borcu olanlara bir fırsat sunuldu. Akbank, kredi kartı borcu olan müşterileri amacıyla harekete geçti. Banka açıklamasında, kredi ve kredi kartı borcu olanlar amacıyla borçları erteleme olanağı sağladığını duyurdu. Kredi ve kart borcu 2-3 sene ödenmediği amacıyla varlık idare şirketlerine devrediyor. Bu borcu kapamak isteyene şirketler, bireyin ve borcun haline göre ideal ve elastik ödeme planları yapıyor. Borcunu ödeyenler 'kara listeden' çıkıp tekrar kredi çekme imkânına sahip olabiliyor.
KREDİ BORÇ ERTELEMESİ NASIL YAPILIR?
Peki Akbank kredi borç ertelemesi nasıl yapılıyor? İşte adım adım borç erteleme…
Akbank mobil ya da Akbank internet şubesi üzerinden
Kredi –> Kredi Hesaplarım adımlarını izledikten sonra, ertelemek istediğiniz krediyi seçin.
Kredi Detayı'na tıklayın.
Sağ tarafta yer alan Erteleme butonuna tıklayın.
Ödemeye başlamak istediğiniz ay bilgisini seçin.
Yeni ödeme planınızı görüntüleyin ve onay butonuna basarak işleminizi tamamlayın.
Kredi kartı borcunu ertelemek için ise TC Kimlik numarası ve telefon numarası ile internet üzerinden başvuru yapılabiliyor.
BANKALAR BORÇLARIN PEŞİNDE
Milyarlarca liralık kredi borcunu tahsil etme yetkisi bankalardan, varlık yönetim şirketlerine geçmiş durumda. Kronik hale gelen bu borçları şirketler, ödeme kolaylıkları sağlayarak yasalar çerçevesinde kapatmanın ve çözüm yaratmanın peşinde. Şirketler borcu vatandaşla irtibata geçtiğinden uygun bir ödeme planı sunuyor. Ödeme planı tamamen kişinin maddi durumuna göre dizayn ediliyor. Devredilen borçlar ve yasal olarak izlenecek süreçle ilgili sorularımızı Varlık Yönetim Şirketleri Derneği'ne sorduk. İşte merak edilen soru ve cevaplar...
Yeniden kredi ve kart
● İndirim ve taksit imkanı sunuluyor mu? Borca ve müşterinin ödeme gücüne göre ve BDDK'nın belirlediği çerçevede toplam alacak tutarında indirim ve taksit imkanları sunuluyor.
● Varlık yönetim şirketlerine olan borcun ödenmesi avantajlı mı? Neden?
Bu şirketler sayesinde müşteriler daha esnek koşullarla ödeme imkanı bularak bankalardan tekrar faydalanabilecek duruma gelir. Sicillerini temizleyerek yeni kredi kullanabilir.
● Borcunu ödeyen kişi, kara listeden çıkıyor mu?
Evet. Ödeme tamamlanınca ibraname ile borçlu kişi yeniden finansal özgürlüğüne kavuşuyor. Borcun kapandığına dair bildirim Kredi Kayıt Bürosu'na varlık yönetim şirketi tarafından bildiriliyor. Dolayısıyla müşteri diğer bankacılık işlemleri talepleri için bu tarihten sonra bankalarla iletişime geçebilir.
● Borcunu temizleyenin kredi notu artar mı?
Kredi notunun güncellenmesi zaman alabilir. Fakat borcun kapandığı bilgisi finansal kuruluşlarla paylaşıldığı için müşteriler tekrar kredi ve kredi kartı talep edebilir konuma gelebiliyor. Bu noktadan sonra kredinin onaylanması ilgili bankanın kredi değerlendirme süreçleriyle bağlantılı.