Sonunda belli oldu! Milyonlar bekliyordu! Kredi kartı borcu olanlar dikkat: TC kimlik numaranızla erteleyebilirsiniz!

Yeniden kredi ve kart

● İndirim ve taksit imkanı sunuluyor mu? Borca ve müşterinin ödeme gücüne göre ve BDDK'nın belirlediği çerçevede toplam alacak tutarında indirim ve taksit imkanları sunuluyor.

● Varlık yönetim şirketlerine olan borcun ödenmesi avantajlı mı? Neden?

Bu şirketler sayesinde müşteriler daha esnek koşullarla ödeme imkanı bularak bankalardan tekrar faydalanabilecek duruma gelir. Sicillerini temizleyerek yeni kredi kullanabilir.

● Borcunu ödeyen kişi, kara listeden çıkıyor mu?

Evet. Ödeme tamamlanınca ibraname ile borçlu kişi yeniden finansal özgürlüğüne kavuşuyor. Borcun kapandığına dair bildirim Kredi Kayıt Bürosu'na varlık yönetim şirketi tarafından bildiriliyor. Dolayısıyla müşteri diğer bankacılık işlemleri talepleri için bu tarihten sonra bankalarla iletişime geçebilir.

● Borcunu temizleyenin kredi notu artar mı?

Kredi notunun güncellenmesi zaman alabilir. Fakat borcun kapandığı bilgisi finansal kuruluşlarla paylaşıldığı için müşteriler tekrar kredi ve kredi kartı talep edebilir konuma gelebiliyor. Bu noktadan sonra kredinin onaylanması ilgili bankanın kredi değerlendirme süreçleriyle bağlantılı.