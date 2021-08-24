BİM 24 Ağustos aktüel kataloğuyla ele avuca sığmayan indirimler geldi! BİM'de cilt bakım ürünlerinde göz kamaştıran fırsatlar raflarda!
BİM 24 Ağustos aktüel kataloğu vatandaşlar tarafından merak edilerek incelenmeye başlandı. BİM'de bu hafta kişisel bakım ürünlerinde dev fırsatlar yer alıyor. BİM 24 Ağustos aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında, bralet slip şort takım, garson slip boxer, bambu atlet, pamuklu diz altı çorap, yüz temizleme jeli, külotlu çorap, uzaktan kumandalı led ampul, saç maskesi, toka çeşitleri, diş macunu ve fırça ile çeşitli ebatlarda piller yer alıyor. İşte 24 Ağustos BİM aktüel kataloğu!
24.08.2021 09:45
- Son Güncelleme: 24.08.2021 09:45
BİM 24 Ağustos aktüel kataloğuyla ele avuca sığmayan indirimler! BİM'de cilt bakım ürünlerinde göz kamaştıran fırsatlar raflara geldi! BİM 24 Ağustos aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında, bralet slip şort takım, garson slip boxer, bambu atlet, pamuklu diz altı çorap, yüz temizleme jeli, külotlu çorap, uzaktan kumandalı led ampul, saç maskesi, toka çeşitleri, diş macunu ve fırça ile çeşitli ebatlarda piller yer alıyor. İşte 24 Ağustos BİM aktüel kataloğu!