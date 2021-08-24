365 bin TL dakikalar içinde hesabınızda! 6 kalemde 14 destek müjdesi geldi! Geri ödeme yok, e-Devlet üzerinden başvurmak yeterli!

365 bin TL dakikalar içinde hesabınızda! 6 kalemde 14 destek müjdesi geldi! Yeni iş kurmak isteyenler amacıyla KOSGEB doğrultusundan yeni girişimci uygulaması içeriğinde destek veriliyor. 6 başlıkta 14 destek sunan KOSGEB, 365 bin liraya kadar ödeme sağlayacak. Başarılı iş planlarının hayata geçirilmesi için de İş Planı Ödülü Destek Programı ile 100 bin liraya varan destek veriliyor. İşte KOSGEB tarafından sağlanan destekler ve şartlar!