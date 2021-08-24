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Haberler Ekonomi 365 bin TL dakikalar içinde hesabınızda! 6 kalemde 14 destek müjdesi geldi! Geri ödeme yok, e-Devlet üzerinden başvurmak yeterli!

365 bin TL dakikalar içinde hesabınızda! 6 kalemde 14 destek müjdesi geldi! Geri ödeme yok, e-Devlet üzerinden başvurmak yeterli!

KOSGEB tarafından sağlanan destekler gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Özellikle yeni bir iş kurmak, halihazırda bulunan işini büyütmek ve finansal açıdan zorlukları gidermek isteyen girişimci ve KOBİ'lere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) hızır gibi yetişiyor. 6 başlıkta 14 destek sunan KOSGEB, 365 bin liraya kadar ödeme sağlayacak. Başarılı iş planlarının hayata geçirilmesi için de İş Planı Ödülü Destek Programı ile 100 bin liraya varan destek veriliyor. İşte KOSGEB tarafından sağlanan destekler ve şartlar!

24.08.2021 10:20 - Son Güncelleme: 24.08.2021 10:22
365 bin TL dakikalar içinde hesabınızda! 6 kalemde 14 destek müjdesi geldi! Geri ödeme yok, e-Devlet üzerinden başvurmak yeterli!

365 bin TL dakikalar içinde hesabınızda! 6 kalemde 14 destek müjdesi geldi! Yeni iş kurmak isteyenler amacıyla KOSGEB doğrultusundan yeni girişimci uygulaması içeriğinde destek veriliyor. 6 başlıkta 14 destek sunan KOSGEB, 365 bin liraya kadar ödeme sağlayacak. Başarılı iş planlarının hayata geçirilmesi için de İş Planı Ödülü Destek Programı ile 100 bin liraya varan destek veriliyor. İşte KOSGEB tarafından sağlanan destekler ve şartlar!

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365 bin TL dakikalar içinde hesabınızda! 6 kalemde 14 destek müjdesi geldi! Geri ödeme yok, e-Devlet üzerinden başvurmak yeterli!

İş kurmak, işini büyütmek, finansman sıkıntısını gidermek isteyen girişimci ve KOBİ'lerin yardımına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) yetişiyor.

365 bin TL dakikalar içinde hesabınızda! 6 kalemde 14 destek müjdesi geldi! Geri ödeme yok, e-Devlet üzerinden başvurmak yeterli!

İdare, KOBİ'lere 6 başlık altında girişimcilikten Ar-Ge'ye, laboratuvar hizmetlerinden yerlileştirmeye kadar pek çok alanda 14 destek sağlıyor:

365 bin TL dakikalar içinde hesabınızda! 6 kalemde 14 destek müjdesi geldi! Geri ödeme yok, e-Devlet üzerinden başvurmak yeterli!

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI:
Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında 65 bin, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında 365 bin liraya kadar destek var.

365 bin TL dakikalar içinde hesabınızda! 6 kalemde 14 destek müjdesi geldi! Geri ödeme yok, e-Devlet üzerinden başvurmak yeterli!

Başarılı iş planlarının hayata geçirilmesi için de İş Planı Ödülü Destek Programı ile 100 bin liraya varan destek veriliyor.

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