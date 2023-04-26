SONUÇ ÖSYM: sonuc.osym.gov.tr sonuç sorgulama ekranı! MSÜ sonuçlarına nasıl bakılır? MSÜ bölümleri, TABAN- TAVAN puanları kadın erkek! Kara, Hava, Deniz...

''MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MSÜ sonuçlarına nasıl bakılır?'' soruları internet arama motorlarında günün erken saatlerinden itibaren sıkça araştırılmaya başlandı. 2023 MSÜ başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre adayların Harp okulları için TYT, AYT sınavlarına girmesi gerekiyor. Astsubay Meslek Yüksekokulları için de TYT'ye girilmesi zorunlu. Peki MSÜ bölümleri neler? İşte TABAN- TAVAN puanları kadın erkek ve ÖSYM MSÜ sonuc.osym.gov.tr sonuç sorgulama ekranı!