SONUÇ ÖSYM: sonuc.osym.gov.tr sonuç sorgulama ekranı! MSÜ sonuçlarına nasıl bakılır? MSÜ bölümleri, TABAN- TAVAN puanları kadın erkek! Kara, Hava, Deniz...
2 Nisan 2023 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının sonuçları bekleniyor. Sınava katılan adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden öğrenebilecek. MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban-tavan puanları ve bölümlerinin yer aldığı liste de ayrıca araştırılıyor. Peki MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak, sonuçlara nasıl bakılır? İşte MSÜ bölümleri, TABAN- TAVAN puanları kadın erkek! Kara, Hava, Deniz...
''MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MSÜ sonuçlarına nasıl bakılır?'' soruları internet arama motorlarında günün erken saatlerinden itibaren sıkça araştırılmaya başlandı. 2023 MSÜ başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre adayların Harp okulları için TYT, AYT sınavlarına girmesi gerekiyor. Astsubay Meslek Yüksekokulları için de TYT'ye girilmesi zorunlu. Peki MSÜ bölümleri neler? İşte TABAN- TAVAN puanları kadın erkek ve ÖSYM MSÜ sonuc.osym.gov.tr sonuç sorgulama ekranı!
2023 MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Öncelikle MSÜ sınav sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirtelim. Sonuçlar 27 Nisan 2023 Perşembe günü sonuçları ilan edilecek.
Adaylar T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından sonuç sorgulama yapabilir.