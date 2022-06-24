100, 200, 300, 400 bin TL'lik ev almak isteyenler! Konut alımında %90 kredi jesti! İşte 1. ve 2. el konut alımında çekilebilecek kredi tutarı...

Son dakika... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerine ilişkin yeni kararını duyurdu. Konut almak isteyen herkesi ilgilendiriyor. Artık değişti! 100, 200, 300, 400 bin TL ve üzeri konut kredisi çekecek olanlar duyuru geldi. BDDK'nin almış olduğu karara göre, 1. ve 2. el konutlar için konut kredilerinde kredi değer oranı güncellendi. Değeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi imkanı verilmezken 10 milyondan az miktarda konut kredisi çekmek isteyenlere de farklı oranlarda kredi verilebilecek. İşte sıcak gelişmenin detayları...