100, 200, 300, 400 bin TL'lik ev almak isteyenler! Konut alımında %90 kredi jesti! İşte 1. ve 2. el konut alımında çekilebilecek kredi tutarı...
Konut kredileriyle ilgili yeni karar çıktı. 1. ve 2. el konutlar için konut kredilerinde yeni kredi değer oranı belirlendi. 100 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL, 400 bin TL, 500 bin TL, 600 bin TL, 700 bin TL, 800 bin TL, 900 bin TL ve üzeri fiyata ev almak isteyenler dikkat! 10 milyon üstüne kredi yok! Kararla 2 ile 5 milyon TL arası konutlarda, yüzde 70, 2 milyon TL'nin altındaki konutlar için de yüzde 90'a kadar kredi kullanılacak. İşte 1. ve 2. el konut alımında çekilebilecek kredi tutarı...
Son dakika... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerine ilişkin yeni kararını duyurdu. Konut almak isteyen herkesi ilgilendiriyor. Artık değişti! 100, 200, 300, 400 bin TL ve üzeri konut kredisi çekecek olanlar duyuru geldi. BDDK'nin almış olduğu karara göre, 1. ve 2. el konutlar için konut kredilerinde kredi değer oranı güncellendi. Değeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi imkanı verilmezken 10 milyondan az miktarda konut kredisi çekmek isteyenlere de farklı oranlarda kredi verilebilecek. İşte sıcak gelişmenin detayları...
BDDK'nın yeni kararı sonrası sıfır ve ikinci el konut kredisi sınırı kaç olacak? 2 ile 5 milyon TL konutlar için kredi ne kadar olacak? soruları gündeme geldi. BDDK konut kredisi düzenlemesinin detayları şöyle;