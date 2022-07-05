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Haberler Ekonomi 3.000, 4.000, 4.200, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 TL emekli memur maaşı alana kaç TL zam geldi? Emekli, Memur ZAMLI MAAŞLAR!

3.000, 4.000, 4.200, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 TL emekli memur maaşı alana kaç TL zam geldi? Emekli, Memur ZAMLI MAAŞLAR!

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur, memur emeklisinin merakla beklediği Temmuz zammı bugün netlik kazanıyor. Bu kapsamda özellikle son saatlerle birlikte memur emekli maaş zam tutarlarıyla ilgili araştırmalar artışa geçti. Gözler ise geçtiğimiz ayın (Haziran) enflasyon rakamlarına çevrildi. Öte yandan maaşlara ne kadar zam yapılacağı da merak konusu oldu. Peki,4.000, 4.200, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 TL emekli memur maaşı alana kaç TL zam geldi? İşte merak edilen maaş tablosu haberimizde!

takvim.com.tr
05.07.2022 10:40 - Son Güncelleme: 05.07.2022 10:55
3.000, 4.000, 4.200, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 TL emekli memur maaşı alana kaç TL zam geldi? Emekli, Memur ZAMLI MAAŞLAR!

Milyonlarca emeklinin ve memurun beklediği gün gelip çattı. Yaklaşık 18 milyon emekli memuru yakından ilgilendiren zam tutarları bugün belli oldu. Bu kapsamda özellikle günün ilk saatleriyle birlikte gözler enflasyon verilerine çevrilmişti. Peki, 4.000, 4.200, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 TL emekli memur maaşı alana kaç TL zam geldi? İşte merak edilen maaş tablosu haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
3.000, 4.000, 4.200, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 TL emekli memur maaşı alana kaç TL zam geldi? Emekli, Memur ZAMLI MAAŞLAR!

Asgari ücret arttı, sıra memurlara ve emeklilere geldi. Zam oranları bugün belli oluyor.

3.000, 4.000, 4.200, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 TL emekli memur maaşı alana kaç TL zam geldi? Emekli, Memur ZAMLI MAAŞLAR!

SON DAKİKA EMEKLİ MEMUR MAAŞI BELLİ OLDU!

SSK BAĞKUR emeklisinin enflasyon farkı 42.35 oldu. Memur ve memur emeklileri için 41,85 oldu!

En düşük emekli memur maaşı 6 bin TL

En düşük memur maaşı 9 bin TL oldu!

3.000, 4.000, 4.200, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 TL emekli memur maaşı alana kaç TL zam geldi? Emekli, Memur ZAMLI MAAŞLAR!

SSK 2000 SONRASI 3500 TL
SSK 2000 ÖNCESİ 4687 TL
BAĞKUR ESNAF EMEKLİSİ 4197 TL
EVDE BAKIM 3340 TL
ENGELLİ MAAŞ 1842 TL

3.000, 4.000, 4.200, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 TL emekli memur maaşı alana kaç TL zam geldi? Emekli, Memur ZAMLI MAAŞLAR!

EMEKLİYE EN AZ 3.500 TL
Temmuz zammı yüzde 40.75 çıkarsa en düşük aylık esnaf emeklilerinde 2 bin 948 liradan 4 bin 150 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 634 liraya ulaşacak.

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