3.000, 4.000, 4.200, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 TL emekli memur maaşı alana kaç TL zam geldi? Emekli, Memur ZAMLI MAAŞLAR!
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur, memur emeklisinin merakla beklediği Temmuz zammı bugün netlik kazanıyor. Bu kapsamda özellikle son saatlerle birlikte memur emekli maaş zam tutarlarıyla ilgili araştırmalar artışa geçti. Gözler ise geçtiğimiz ayın (Haziran) enflasyon rakamlarına çevrildi. Öte yandan maaşlara ne kadar zam yapılacağı da merak konusu oldu. Peki,4.000, 4.200, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 TL emekli memur maaşı alana kaç TL zam geldi? İşte merak edilen maaş tablosu haberimizde!
05.07.2022 10:40 - Son Güncelleme: 05.07.2022 10:55
Milyonlarca emeklinin ve memurun beklediği gün gelip çattı. Yaklaşık 18 milyon emekli memuru yakından ilgilendiren zam tutarları bugün belli oldu. Bu kapsamda özellikle günün ilk saatleriyle birlikte gözler enflasyon verilerine çevrilmişti. Peki, 4.000, 4.200, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 TL emekli memur maaşı alana kaç TL zam geldi? İşte merak edilen maaş tablosu haberimizde!
EMEKLİYE EN AZ 3.500 TL
Temmuz zammı yüzde 40.75 çıkarsa en düşük aylık esnaf emeklilerinde 2 bin 948 liradan 4 bin 150 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 634 liraya ulaşacak.