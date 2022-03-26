Garanti BBVA, QNB Finansbank hayalleri gerçek yapıyor! 240 ay vade, evin tamamına ise peşinatsız 180 ay vadeli konut kredisi müjdesi geldi!
QNB Finansbank, Akbank ve Garanti BBVA konut kredilerinde peşinat derdini kaldırdı. Hem peşinat ödemeden hem de satın alabilmek istediğiniz evin değerinin %100'üne kadar finansman kullanarak istediğiniz eve kavuşabilirsiniz. Artan konut fiyatları karşısında makul finansman arayanlara özel 240 aya kadar varan vade olanağı ve düşük faiz oranları ile sunulacak konut kredileri, elastik ödeme planı yardımıyla da kişilerin bütçesini yormayacak. Peki, peşinatsız evin tamamına kredi veren bankalar hangileri? İşte en makul konut kredisi fırsatları
👉240 Ay Vadeyle Peşinatsız Konut Kredisi
Garanti BBVA sahip olduğu evin yanında bir ev saha almak isteyen fakat peşinat ödemek istemeyenlere %100 Mortgage kredisi ile destek veriyor.
240 aya kadar vade seçeneklerinin uygulanabildiği kredi, satın alınmak istenen evin tamamı için verilebiliyor. Peşinat ödemek istemeyen ve evin tamamına kredi almak isteyenler için 240 ay vade ile rahat bir ödeme planı da sunana Garanti BBVA, sabit veya değişken faiz seçenekleriyle ödemenin kolaylaştırılmasını da sağlamaktadır.
%100 Mortgage kredisi ile aynı anda diğer Garanti BBVA mortgage ürün özelliklerinden yararlanabilir, ayrıca farklı ödeme planı seçeneklerinden de vatandaşların kendilerine en uygun ödeme planını tercih etmeleri sağlanıyor.
👉Yüzde 1,80'den Başlayan Faiz Oranları ile Peşinatsız Konut Kredisi
Satın almak istediği evi %1,80 faiz oranı ile hem peşinatsız satın almak hem de evin tamamına kredi kullanmak isteyenlere Akbank'tan destek geldi.
Ev sahibi olmak isteyenler için düşük faiz fırsatı ve uygun vade imkanı ile rahat bir ödeme planı sunan Akbank, satın alınacak evin ekspertiz değerinin tamamına kredi vermektedir.